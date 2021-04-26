Микроавтобус с пассажирами застрял на трассе Улан-Удэ-Багдарин

Так выглядит автодорога на Багдарин. Фото: архив пресс-службы правительства Бурятии.

Автодорога Улан-Удэ-Багдарин в период распутицы -это 600 километров чистого стресса. Потому что за положенные по графику 10 часов дорогу одолеть не удается. Так, 26 апреля местные жители сообщили, что очередной микроавтобус застрял на трассе в 130 километрах от пункта назначения. Люди двинулись по раскисшей дороге пешком, надеясь на помощь.

-В два часа дня мы направили на выручку автобусу грейдер, большой автомобиль Урал и машину ДПС, - рассказали в ЕДДДС Еравнинского района Бурятии, ближайшего к месту поломки. - Пока они не отзванивались. Но скоро должны приехать и вытащить автобус. Места там такие, что связи нет. И местность болотистая, а дорога песчаная. Поэтому маршрутка и застряла.

Всему виной, конечно, непогода. Накануне шли бесконечные дожди, а сейчас все засыпало снегом, вот дороги и развезло.

-Такое часто бывает. Но выберутся люди, они у нас привычные, - говорит житель Багдарина и водитель Баир Дашиев. -А вот я завтра, видимо, в рейс не пойду. Нет дороги, надо обождать, пока все подсохнет.

К чести властей Бурятии, они увеличили количество рейсов в отдаленный поселок малой авиации. Делают все, чтобы ежегодная блокада, в которой оказываются жители этого поселка в Баунтовском районе республики весной и осенью, перестала быть для них постоянной реальностью.

На самом проблемном участке трассы Романовка – Багдарин, где постоянно размывает трассу, установлены водопропускные трубы. Но размыв трассы происходит в самых разных местах. У дорожников всегда наготове тяжелая техника - грейдер, погрузчик, экскаватор, самосвалы.