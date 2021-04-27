«Съедает по одному килограмму корма за раз»: собака-гигант из Иркутска стала звездой Тик Тока

Сенбернар Миледи. Фото: личный архив Кристины Полухиной

При весе в 60 кг, она может за раз съесть до 1 кг корма и мяса. Нет, речь не про спортсменку-бодибилдершу, набирающую массу для соревнований. Столько весит и столько ест сейчас сенбернар со звучной кличкой Миледи. Этой собаке-гиганту из Иркутска всего один год, а у нее уже тысячи поклонников. Дело в том, что Миледи стала звездой соцсетей после того, как ее хозяйка завела своей любимице Тик Ток.

- Сначала я выкладывала фото нашей Миледьки только на своей странице в инстаграме, - рассказывает "КП"-"Иркутск" хозяйка сенбернара Кристина Полухина. – Но там она особо ни на кого впечатления не произвела. Тогда я решила завести ей отдельную страницу в Тик Ток и снимать какие-то забавные ролики с ней.

Миледи на съемках программы "Видели видео?"

В Тик Токе Миледи стала популярной с первого же ролика. Всего за полгода на собаку-гиганта подписались 26,5 тыс. человек. Один из роликов, в котором Миледи на буксире тащит по льду Байкала дочку Кристины заметили редакторы популярной программы про животных «Видели видео?». На днях Миледи вернулась со своих первых профессиональных съемок.

- Миледи абсолютно все равно, когда ее снимает камера, - улыбается Кристина. – Она просто не понимает что происходит в этот момент, поэтому не позирует, но и не возмущается.

Про путешествие в Москву на поезде Кристина также сняла несколько роликов. Самый забавный про то, как Миледи спокойно разлеглась на проходе в вагоне и остальным пассажирам пришлось проявлять сноровку, чтобы ее перепрыгнуть и пройти. Кстати, несмотря на то, что Миледи уже весит, как взрослый человек, это еще не предел. По словам хозяйки, собака наберет еще около 10 кг.

Полные ролики из жизни Миледи, смотрите здесь