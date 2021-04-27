Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля: в больницах региона лечат 1240 пациентов с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 апреля. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе сейчас стабильна. Количество выявляемых новых случаев заражения снизилось уже до 130-133 положительных тестов за сутки.

По данным Оперативного штаба в регионе с начала пандемии COVID-19 был подтвержден уже 65 934 раза (за сутки +133). Из этого числа выздороветь на сегодняшний день смогли 63 956 гостей и жителей Приангарья.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 апреля: в госпиталях 1240 человек

В медицинских учреждения Иркутской области 27 апреля медики борются за жизнь и здоровье 1240 пациентов с COVID-19. Увы, победить коронавирус получается не у всех заразившихся.

Так, с начала распространения COVID-19 в регионе он стал причиной смерти 2328 человек, восемь из них скончались за минувшие сутки. Сообщения о летальных исходах течения болезни по-прежнему приходят каждый день. Еще 272 пациента с диагнозом COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые стали причиной их кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 27 апреля

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