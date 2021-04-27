Новая энергия и масштабная модернизация: ИркАЗ и Иркутскую ГЭС ждут глобальные перемены

К 1 мая установленная мощность электростанции будет увеличена с 662,4 МВт до 683,8 МВт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если сравнить технологию Содерберга и электролиза с использованием предварительно обожженных анодов, то это то же самое, что пыхтящий на угле паровоз и бесшумный на электрической тяге электровоз, - говорит генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

По этим технологиям на ИркАЗе сегодня производят алюминий - 419 тысяч тонн в год, выпуская более 100 технических спецификаций по алюминиевым сплавам и более 30 по экспортной катанке. Сибирский продукт можно найти во всем мире: кабели, провода, запчасти для машин известных марок и т.д.

Сокращение воздействия на окружающую среду

«Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке», - сказал Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

- Иркутский алюминиевый завод - первенец цветной металлургии в Восточной Сибири, работает с 1962 года, - рассказывает Евгений Рапацевич. - С ним связана жизнь многих людей, да можно сказать, всего Шелехова. Хочется, чтобы предприятие развивалось, и над этим мы сегодня работаем. Уже есть конкретные планы по модернизации. Более того, по факту мы создадим новое производство на месте старого.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Корпуса пойдут под снос, а на территории постепенно возведут новые, с современным оборудованием. Это позволит отказаться от устаревшей технологии производства Содерберга - сейчас таким способом на ИркАЗе производят значительную часть продукции. Второй метод более современный и экологичный, с использованием предварительно обожженных анодов, внедрен в 2008 году. Объемы продукции по этой технологии планируем увеличивать. Все потому, что цеха нужно «переделывать» буквально с нуля.

Срок реализации модернизации - до 2028 года, все работы разделят на три этапа. Сначала сделают проект, затем отправят его на экологическую экспертизу. Параллельно, в 2022 году, начнется снос старых конструкций и административно-бытовых помещений для персонала. Далее планируется снос, а затем строительство самих электролизеров и цехов.

- Основная задача не производить больше, а изменить технологию производства. Это увеличит энергоэффективность потребления электричества на 15%, повысит качество алюминия, сделав его чистым, тем самым более востребованным и конкурентоспособным. Но самое главное - улучшит экологию, сведя выбросы практически к нулю, - говорит Евгений Рапацевич.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Опыт и ресурсы есть

По словам директора ИркАЗа, сомнений в том, что модернизация пройдет успешно, нет никаких. Уникальное оборудование установлено на других заводах «Русала», например, на строящемся Тайшетском, на Богучанском, Хакаском алюминиевых заводах.

- Это четвертый завод в Сибири, который фактически будет перестраиваться. Наработан большой опыт, - заключил Евгений Рапацевич. - Помогать нам будут также специалисты Сибирского научно-исследовательского конструкторского и проектного института алюминиевой и электродной промышленности. В 2008 году они запустили на ИркАЗе пятую серию, которая работает на предварительно обожженных анодах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Во время реализации проекта производство не будет остановлено или сокращено, все процессы по сносу продуманы. Начнется модернизация со второй серии, которая ранее была законсервирована из-за износа, затем будут реконструированы оставшиеся 1, 3 и 4-я серии.

На 20% мощнее на тот же объем воды

- Любой прирост производства алюминия будет обеспечен чистой энергией, - считает руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

К 1 мая установленная мощность электростанции будет увеличена с 662,4 МВт до 683,8 МВт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутская ГЭС, как и ИрКАз, тоже в своем роде первенец. Это первая из каскада электростанций на Ангаре. Затем уже, ниже по течению, построили Братскую и Усть-Илимскую станции. Рядом выросли и алюминиевые заводы, потому что для производства надо много воды и электроэнергии. Это дешевле, чем доставлять в регион боксит - сырье для алюминия.

Словом, Иркутская ГЭС дала промышленное развитие всей Иркутской области, ее значимость неоспорима. Но построенная в 1959 году, сегодня она нуждается в серьезном обновлении. В 2007-м в компании стартовала программа «Новая энергия», запущенная еще ее основателем, промышленником ФИО?.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- На Иркутской ГЭС уже поменяли один из восьми гидроагрегатов. Это впервые с момента эксплуатации предприятия, - говорит Михаил Хардиков. - Сейчас в процессе замены еще один, в планах обновить еще два.

Процесс технологически сложный. Гидроагрегат большой, тяжелый, его вес составляет чуть более ста тонн. Да и станцию 60 лет назад не рассчитывали на техническое перевооружение, поэтому удобной «стройплощадки» нет. Оборудование завозят по частям, монтируют на месте, на замену одного гидроагрегата в среднем уходит год.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В целом же по программе «Новая энергия» меняют огромное количество оборудования на сибирских ГЭС, например, гидроагрегаты на Красноярской станции, рабочие колеса на Братской. Общий объем инвестиций до 2026 года составит 21 млрд рублей, до 2046-го - 39 млрд. Вся программа реализуется за счет собственных средств En+ Group.

- Что это дает? Мы на том же объеме воды будем производить дополнительный объем электроэнергии, - заключает Михаил Хардиков. - Так, в 2020 году мы произвели 1,7 миллиарда киловатт часов по четырем ГЭС, в 2022-м ожидаем 2 млрд киловатт часов, используя тот же объем воды. Таким образом, происходит замещение тепловых станций, что приводит к снижению выбросов углекислого газа на 2,3 млн тонн в год. Модернизация - это еще и повышение надежности энергетических активов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Мощность одного гидроагрегата возрастает на 20% от старого, с 82,8 МВт до 107,5 МВт, - добавляет начальник оперативно-эксплуатационного цеха, заместитель главного инженера по эксплуатации Иркутской ГЭС Вадим Чеверда. - Важно, что продумано все до мелочей. Большую работу проделали конструкторы, испытания проходили в лаборатории завода-производителя в Чехии. Кроме того, старые рабочие колеса были наполнены маслом и тяжелее в два раза по весу. Новые же без масла, экологически чистые и более маневренные.

Второй гидроагрегат на Иркутской ГЭС планируют окончательно смонтировать к концу 2021 года. Потом начнут обновлять следующий, затем еще один. Работы ведутся круглосуточно, завершить их планируют к 2023 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КСТАТИ

Дорогу по плотине отремонтируют

Иркутская ГЭС уникальна тем, что является частью городской транспортной сети - является дорогой, которая связывает две части города. На самом деле автомобили ездят по… крыше машинного зала, которой тоже более полувека.

Как сообщили в компании, в следующем году начнется ремонт крыши и, соответственно, дороги. Поэтому просят водителей с пониманием отнестись к возможным ограничениям движения по плотине ГЭС. Но это будет в 2022 году, а пока энергетики предстоящим летом обновят ограждение и заменят бордюры.