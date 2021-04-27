Международный центр водных ресурсов появится на Байкале

Фото: En+ Group

Единый комплекс - лаборатории, где работают ученые, производство чистейшей питьевой воды, музей… - все это готова построить в Байкальске группа компаний En+ Group. В проект планируется вложить не менее 87 миллионов евро инвестиций. Сейчас крупнейший в мире производитель низкоуглеродного алюминия и один из основных в России поставщиков электроэнергии разрабатывает концепцию амбициозного проекта, который кардинально может поменять отношение к Байкалу как со стороны бизнеса, так и со стороны туризма.

БЦБК как пример экологичности

Международный центр водных ресурсов планируют создать на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. С 2013 года предприятие не работает, банкрот. Предполагается, что современный центр разместится на площади 20 га, и это лишь одна десятая, а то и меньше, площади БЦБК.

- Естественно, строительство начнется только после того, как территория завода будет полностью расчищена, рекультивирована, а отходы накопленного экологического ущерба утилизированы, - сообщил директор департамента по развитию производственной системы En+ Group Сергей Пономаренко.

Напомним, единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде БЦБК определена Госкорпорация «Росатом». Сейчас идет процесс выбора оптимальных и эффективных технологий по утилизации и обезвреживанию отходов. Что касается Центра водных ресурсов, то в январе был подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между правительством Иркутской области, En+ Group и администрацией Байкальска, чтобы развивать в том числе и этот проект. А еще ранее он получил поддержку Правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Словом, планы серьезные и реальные.

- Сейчас Внешэкономбанк занимается разработкой стратегического мастер-плана Байкальска, который будет представлен в этом году. В нем также предусмотрят создание нашего центра, - добавил Евгений Пономаренко.

Проектирование центра начнется в этом году и завершится к 2024-му. К этому времени федеральный экологический оператор должен очистить от опасных отходов площадку БЦБК. Однако параллельно с разработкой документации будет создаваться производство по добыче и розливу воды.

- Современное производство сформирует до 250 новых рабочих мест, так нужных городу, - говорит Пономаренко. - Предполагается, что в год будет выпускаться до миллиарда тонн высококачественной питьевой воды (а общий лимит по добыче воды в Байкале составляет 6 млрд. - Авт.). Мы предусматриваем и экологическую упаковку, в том числе стеклянную тару. Это обеспечит внутренний рынок качественной байкальской продукцией.

Кстати, у компании уже есть одно производство по розливу воды, которое находится в Порту Байкал. Все линии на заводе полностью автоматизированы, производство современное, высокотехнологичное. Таким же оно будет и в Байкальске.

Фото: En+ Group

Мы должны изменить код

Так считает директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов, говоря о создании центра в Байкальске. По его мнению, ни крупные инвестиции, ни развитый туризм здесь не возможен, пока кардинально не изменится подход к Байкалу.

- Надо реализовывать проекты, которые покажут всему миру, что произошла эволюция - условно, от старого грязного к новому чистому, - добавляет Антон Бутманов. - Уберут отходы БЦБК, старые строения, но люди все еще будут помнить, что здесь было… Поэтому важно создать центр, который станет точкой притяжения, - производственный, образовательный и научный комплекс. Только так откроется дальнейший потенциал Байкальска и будет создано долгосрочное устойчивое развитие. Да, мы можем запустить эту идею в любом другом месте, но в приоритете у компании именно последовательность, изменение представления у мирового сообщества, как производится чистая вода, какие оснащенные лаборатории, сколько проводится компетентных исследований и т.д.

Действительно, согласно идее En+ Group, в одном здании с производством разместятся научные лаборатории, музей воды. Все это создаст единую научно-образовательную платформу с возможностями для промышленного туризма. Переговоры ведутся с ИГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом проблем экологии и эволюции РАН и другими вузами и структурами. Компания, кстати, уже несколько лет по инициативе ее основателя Олега Дерипаски занимается проведением экспедиции экологического мониторинга на Байкале, его идеей была и новая парадигма развития Байкальска.

В районе поселка Большие Коты вот уже более 75 лет действует станция мониторинга «Точка № 1», которая собирает сведения об основных характеристиках байкальской воды. Вторую такую точку можно создать в Байкальске, тогда Международный центр водных ресурсов может стать еще одним опорным пунктом для расширения мониторинга состояния озера Байкал.

Еще одно направление - центр должен стать точкой притяжения так называемых зеленых технологий. То есть на его базе можно будет опробовать экопроизводства, проекты, инициативы, например по сбору или утилизации мусора, по выращиванию дикоросов. А перед зданием может появиться парк лекарственных растений.

Пока, главное, конечно, это рекультивация БЦБК. Ни у одного потребителя байкальской воды не должно быть сомнений в том, что она чистая. Концепция Международного центра водных ресурсов в любом случае будет представлена на общественные слушания, будет меняться, дополняться, обсуждаться, в том числе и с людьми, которые живут на берегах Байкала.

Фото: En+ Group

Вектор развития

Проект Международного центра водных ресурсов является продолжением комплексной программы En+ Group по защите Байкала и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий. Проект реализуется с 2011 года.

Так, широко известной стала волонтерская акция по уборке и утилизации мусора «360», которая уже сейчас входит в календарь мероприятий минприроды и каждый год собирает сотни людей по всей стране. Также совместно с МГУ компания проводит крупные научные экспедиции на Байкал, чтобы определить уровень загрязнения пластиком. С прошлого года запущен конкурс экологических проектов с фондом в 10 млн рублей, высажено более 1 млн деревьев в Красноярском крае и Иркутской области и т.д.

Все это идет параллельно с большими целями: с 2019 года En+ присоединилась к Глобальному договору ООН и приняла активное участие в Климатическом саммите. Курс взят на «зеленую» экономику. Например, планируется достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить их минимум на 35% к 2030 году.

- Мы понимаем свою роль в охране экосистемы, ее сохранении и в то же время в развитии региона. Наша компания реализует много экологических проектов и продолжит это делать, - заключил Антон Бутманов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые здания, набережная, ипподром

Группа компаний занимается также крупными градостроительными проектами в Иркутске. Например, выкуплены разрушенные здания памятника культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» по улице Гаврилова. После полным ходом идущей реставрации это будет банный комплекс с пятизвездочным отелем, рестораном и кафе. Уровневой инфраструктуры для гостей города сегодня очень не хватает Иркутску. Восстанавливает En+ Group и гостиницу «Ретро» на улице Карла Маркса, рядом с ИГУ. Здесь, между прочим, останавливались Хрущев, Брежнев, Горбачев и Ельцин. Но с нулевых она выглядит удручающе.

В планах строительство конгресс-центра, а также большого офисного здания возле Глазковского моста. В перспективе и новая жизнь Цэсовской Набережной. Сегодня здесь уже практически построена насосная станция, создается основа для инженерии, коммуникации.

Компания ведет переговоры с властями по берегоукреплению и благоустройству. Как только договоренности обретут реальные очертания, то преобразится и сама набережная. На ней появятся уютные места отдыха, рестораны, магазины и т.д. Еще один проект - динственный в Восточной Сибири ипподром. En+ Group планирует его восстановить. Для этого компания выкупила объект-банкрот вместе с долгами.