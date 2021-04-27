100 мешков мусора собрали сотрудники «ВЧНГ» на берегу Ангары

Фото: АО «ВЧНГ»

Утро субботы. Пасмурно, по прогнозу вот-вот пойдет то ли снег, то ли дождь… Может, кому-то и хотелось бы провести этот серый выходной дома в компании с кофе и пледом, но уж точно не сотрудникам предприятия «Верхнечонскнефтегаз» (входит в состав НК «Роснефть» ). 24 апреля около 80 бодрых, настроенных на отличную работу нефтяников, с улыбкой на лице отправились на субботник на Теплые озера в Иркутске.

Местечко у иркутян излюбленное. Сюда с удовольствием приезжают порыбачить, отдохнуть от городского шума, подышать чистым воздухом и полюбоваться Ангарой. Поэтому и мусора здесь, увы, предостаточно. Битое стекло, пластик, пакеты, обертки от еды... После пикников за собой, судя по всему, убирают редко. Оставляют и кострища. Да что уж там, даже автомобильные шины кто-то ухитрился здесь поджечь и бросить!

А потому без уборки не обойтись. Все-таки на Теплых озерах не только люди отдыхают, здесь полно животных и птиц. У берега копошатся бурозубки - маленькие юркие животные, похожие на мышей, в воде плещутся утки и чайки. Об экологии надо заботиться… И это одна из главных корпоративных ценностей «Роснефти».

- Мы тоже живем в Иркутске, поэтому не остаемся в стороне и много лет принимаем участие в общегородских субботниках, - прокомментировал гендиректор «Верхнечонскнефтегаза» Александр Близнюк. - Конкретно эту территорию приводим в порядок с 2019 года. Сотрудники охотно подключаются к уборке, потому что приятно видеть результат - мусору здесь становится значительно меньше.

Итак, нефтяники дружно надели перчатки и яркие жилеты, вооружились пакетами, обработали друг друга средством от клещей и после инструктажа разошлись по берегу Ангары. Для большего азарта придумали шуточное соревнование - кто соберет самый большой мешок мусора. Хотя определить победителя не так-то просто: одни собирают мелкие фантики, но в большом количестве, а другие в это время закидывают в грузовик для вывоза отходов оставленные нерадивыми горожанами автомобильные покрышки! Главное, что работа слаженная.

Фото: АО «ВЧНГ»

Многие, несмотря на прохладную погоду, пришли семьями. Малышам раздолье - резвятся на природе, а заодно помогают родителям наводить чистоту на берегу Ангары. Например, ведущий инженер по бурению Дмитрий Каримов привел на субботник супругу, 12-летнего сына и двухлетнюю дочурку.

- Детям полезно выйти на свежий воздух, не все же дома сидеть и в телефон играть, - с улыбкой говорит нефтяник. - А вообще, не мешало бы здесь урны поставить. Может, тогда отдыхающие будут меньше мусорить…

Буквально час бойкой работы, и вот уже Теплые озера очищены от стекла, пластика и прочих отходов. Нефтяники прогулялись по берегу еще раз, чтобы убедиться, что ни одна обертка не осталась незамеченной, а затем пошли согреваться горячим чаем.

- Как ни странно, в этом году народу пришло больше, чем когда-либо, - отметил начальник отдела охраны окружающей среды ВЧНГ Александр Рудых. - Весь собранный мусор (а это около 100 мешков. - Ред.) будет вывезен на полигон.

Добавим, что в этом году «Верхнечонскнефтегаз» участвует в экологическом субботнике «Зеленая весна» - ежегодном проекте Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры и принципов ведения деятельности «Роснефти».

За последние три года «Роснефть» направила на природоохранную деятельность более 120 миллиардов рублей. В 2020 году компания и ее дочерние общества посадили более 1,5 миллиона деревьев, а за последние три года - свыше 3,5 миллиона саженцев.