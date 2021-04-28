BAIKALSEA Company выпустила больше 160 тысяч бутылок воды с маркировкой

Фото: архив компании

Питьевую бутилированную воду теперь будут маркировать в обязательном порядке. Так, BAIKALSEA Company выпустила в Иркутске уже больше 160 тысяч бутылок природной глубинной воды BAIKAL430 и минеральной воды «Иркутская», маркированных специальным кодом «Честный знак». Пока это лишь первый этап федерального эксперимента, запущенного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В чем суть эксперимента? В период с 1 апреля прошлого года до 1 июня этого года производителям необходимо было протестировать оборудование, которое печатает код маркировки на каждой бутылке, а затем считывает его. В BAIKALSEA Company проверка прошла успешно.

- Внедрение маркировки - это гарантия подлинности продукции и, как следствие, качества, - комментирует директор по производству Вячеслав Булатов. - Конечно, повышение конкуренции, в том числе нагрузка предприятия из-за необходимости дополнительных инвестиций, - это негативный момент, однако для безопасности потребителей нести эти затраты необходимо.

Кроме того, благодаря маркировке производители смогут отслеживать движение товара, а затем анализировать продажи и эффективность сотрудничества с партнерами, в частности, с торговыми сетями.

Фото: архив компании

СПРАВКА

BAIKALSEA Company - ведущий производитель бутилированной воды премиум-сегмента из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE) и глубинной байкальской воды BAIKAL430.

«Честный знак» - маркировка, которая к 2024 году станет обязательной для всех российских производителей как гарантия подлинности и качества продукции.