График работы детских садов и школ на майские праздники в Иркутске: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нерабочие дни в мае оказались достаточно неожиданными. Вопросов возникло масса. Один из самых основных – какой будет график работы детских садов и школ на майские праздники в Иркутске. О принятом решении рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 с 4 мая по 7 мая объявлены нерабочими днями, - отметил он. – Это касается школ, детских садов, организаций среднего профессионального образования и дополнительного образования. Заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена.

В каждом детском саду вопрос об открытии дежурных групп будет решаться отдельно. Для этого должны проанализировать, как много их нужно, опросив родителей. И тут нужно, конечно, учесть настроения работодателей. Если с бюджетниками и работниками крупных предприятий все ясно - они приостановят работу ( кроме тех, где есть непрерывные процессы), то коммерческие фирмы решают строго за себя. Скажем, магазины и аптеки точно не будут закрываться, им это просто невыгодно. Часть получившего свободное время народа отправится на шопинг. Кроме того, продолжит работу и другая частная сфера услуг.

График работы школ на майские праздники в Иркутске скорректирован. Работать они не будут Но, скажем, если с 4 по 7 мая в школе должны были пройти всероссийские проверочные работы, то их перенесут. Собственно, точно так же поступят и с итоговым сочинением, резервным днем на написание которого ранее было объявлено 5 мая. Напомним, более 14 тысяч одиннадцатиклассников Иркутской области написали итоговое сочинение. И для тех из них, кто по уважительным причинам не смог написать сочинение в основной день - 15 апреля, были определены два дополнительных дня - 5 и 19 мая. Итоговое сочинение было введено в еще семь лет назад, оно является допуском к сдаче ЕГЭ. На выполнение работы у школьников есть три часа 55 минут. В отличие от ЕГЭ выпускники пишут сочинения в своих школах, а вместо оценок получают зачет или незачет. Официальное решение Рособрнадзора о второй дате вскоре станет известно.

Если график работы детских садов и школ на майские праздники в Иркутске жестко регламентирован, то вузы имеют право принимать решения самостоятельно. Однако большгая их часть работать не будет. Остается только заочная форма обучения, а также сессии и зачеты. Некоторые вузы на этот период применят технологии «удаленки». Это поможет им справиться с текущими учебными задачами.