Подростки гоняли его палками: сибиряки спасли лебедя со сломанным крылом

Два друга, Виктор и Александр из бурятского села Шаралдай, возвращались вечером с работы. Увидели, как подростки палками гоняли одинокого лебедя по пруду. Бедолага пытался укрыться от обидчиков и почему-то не мог взлететь. Мужчины поняли – надо спасать пернатого.

- Мы с товарищем остановились и решили поглядеть, что с лебедем. Он не взлетал, и мы решили, что нужно зайти в воду, чтобы вытащить его, - рассказал корреспонденту «КП» 32- летний Виктор Кобылкин, - мой друг съездил за болотными сапогами. Так и вытащили птицу. Сами промокли же насквозь!

Дом одного из спасителей, Александра Кравцова, находился неподалеку от «лебединого» озера. Так что отвезли лебедя к нему. Товарищи определили пернатого в курятник. Для него нашлась и отдельная клетка. У несчастного было окровавлено крыло, он почти не шевелился, опустив голову вниз. Чем кормить обессиленную птицу мужчины узнали в интернете – дали раненому воды и хлеба. На следующий день лебедь приободрился, начал шипеть и даже пытаться укусить своих спасителей за руки, видимо, в знак «благодарности» за помощь.

О случившемся приятели сообщили в Бурприроднадзор, там сказали везти птицу к ветврачу.

- Я подумал, что тряска в дороге совсем не пойдет лебедю на пользу и поэтому утром привез врача сам, - рассказал Виктор, - для такого дела ничего не жалко.

Ветеринар подтвердил – крыло ранено, кость перебита. Нужна операция, которую могут сделать только в столице республики. Мужчины передали лебедя сотрудникам Бурприроднадзора. Там обещали сделать все возможное – и сделали. Сегодня лебедь чувствует себя хорошо. Восстанавливается в бассейне этнографического музея после операции, двух наркозов и наложения гипса.

- Купается, но говорить пока не может, - шутит, рассказывая о самочувствии пернатого, руководитель бурятской службы природного надзора Михаил Клементьев. – Недели через три будут снимать гипс и наблюдать за здоровьем пациента. В будущем планируем выпустить его в среду обитания.

Как птица получила ранение непонятно, так как перелом закрытый. Врачи не исключают, что лебедь мог сам наткнуться на проволоку или же подраться с кем-то из сородичей. Сегодня он сменил агрессию на милость, лишь изредка шипит на сотрудников музея. Как рассказали специалисты, лебедь этот непростой, а редкий. Родился в межвидовой семье: американского и малого лебедей.

К слову, это первый год, когда целая стая белых лебедей осчастливила своим прилетом жителей бурятской деревни Шаралдай. Это может быть вызвано плохой нелетной погодой, которая вынудила птиц остановиться на маленьком пруду.

Имя, к сожалению, никто чудом спасенной птице еще не придумал.

- Не до этого было, жизнь спасали - признаются как спасители, так и специалисты природнадзора.