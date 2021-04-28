Операция длилась 7,5 часов: врачи из Иркутска под микроскопом собрали лицо попавшему под бензопилу мальчику

Попал под работающую бензопилу: иркутские врачи спасли жизнь 6-летнему мальчику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Быстро готовим ребенка к операции, нельзя терять ни минуты! – действовали врачи в Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска, куда только что привезли мальчика в тяжелом состоянии из Усольского района. Шестилетний ребенок попал под взмах бензопилы. Мальчишка помогал старшему брату и отцу во время распилки дров – складывал в поленницу. «Удар» пришелся в область лица.

- Мы сразу вызвали скорую, нас увезли сначала в Усолье, после перевязки сразу отправили в Иркутск, - приводят слова матери на сайте Ивано-Матренинской больницы.

То, что увидели иркутские медики, заставило содрогнуться даже бывалых врачей с опытом работы в несколько десятков лет.

- Рвано-ушибленная рана шла практически от края роста волос через лоб на надбровную область повреждением лобной кости, с полным сквозным разрывом верхнего и нижнего век, проникающим роговично-склеральным ранением глаза с выпадением внутренних оболочек, обширным внутриглазным кровоизлиянием, и далее на щечную область и губы, - рассказала врач-офтальмолог Марина Бронникова.

Тут же вызвали всех необходимых специалистов. Провели мультиспиральную компьютерную томографию.

- Исследование показало, что у пациента повреждена лобная кость, разрушены кости лицевого скелета – скуловая, орбита, - вспоминает врач-анестезиолог высшей квалификационной категории Ивано-Матренинской больницы Оксана Обарчук.

Операция длилась 7.5 часов

Сразу же ребенка отправили в операционную. Работа предстояла сложная, потребовались все опытные руки. Так, на операцию проводили офтальмолог с 27-летним стажем Марина Бронникова, опытный челюстно-лицевого хирурга Ольга Белых. Первый вопрос, который стоял перед специалистами – получится ли сохранить глаз… В операционную врачи зашли в 11 вечера, а вышли только в половине седьмого утра. Все это время лицо мальчика собирали, как пазл.

Работу вели под микроскопом, нужно была найти все мимические мышцы, которые при разрыве уходят в глубину, нервы. Операция прошла успешно, как и выход из наркоза и послеоперационный период.

- После операции у мальчика практически не было отека, - отмечают медики. - Лоскуты и разорванные ткани прижились, сразу стали восстанавливаться нервы. Уже в первые дни ребенок начал улыбаться.

Сохранить зрение после такой серьезной травмы не получилось, но глаз, как орган остался. И это тоже победа, считают специалисты, ведь остаться без глаза психологически тяжело. Через месяц после выписки мальчик снова приехал в Иркутск, чтобы снять швы.

Дошкольнику предстоит еще долгая реабилитация – физиопроцедуры, работа с психологом, а после еще ряд операций – будут убирать рубцовые деформации век - работы много, но здоровью и жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

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