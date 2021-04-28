ЕГЭ в Иркутской области в 2021 году сдадут 11994 выпускника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единые госэкзамены по новым правилам стартуют 31 мая. И если в прошлом году в связи с эпидемией COVID-19 выпускников, не планирующих поступать в высшие учебные заведения, совсем освободили от аттестации, то теперь для них экзамены обязательны. Хорошая новость в том, что в этом году они смогут ограничиться контрольными работами, оставив ЕГЭ для тех, кто штурмует университеты. Раньше эту форму применяли только для ребят с проблемами со здоровьем. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

А что нового для тех, кто все-таки рассчитывает на высшее образование? Выпускники-гуманитарии могут вздохнуть спокойно, ЕГЭ по математике обычного уровня исключили из числа обязательных предметов, профильную сдают по желанию.

- Обязательным является только русский язык, остальные предметы -по выбору, в зависимости от того, что необходимо для поступления, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Остальные ребята пишут контрольные по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Второе нововведение касается набирающего популярность экзамена по информатике. Теперь он будет проходить при помощи компьютеров, а не на бумажных бланках. Добавились задания по практическому программированию, работе с электронными таблицами и поиску информации. Длительность экзамена при этом останется прежней, 3 часа 55 минут, а все ответы будут проверяться автоматически. Для оснащения пунктов проведения экзамена министерство образования региона закупило ноутбуки, чтобы избежать форс-мажорных ситуаций.

Первыми сдавать государственный итоговый экзамен в Иркутской области будут 25 тысяч выпускников 9-х классов - 24 мая. 25 мая первый день сдачи государственного выпускного экзамена для выпускников 11-ых классов. Предметы по выбору ЕГЭ с 31 мая.

КСТАТИ

ТОП-5 самых популярных ЕГЭ в Иркутской области

(сколько выпускников этого года и прошлых лет сдают)

- Русский язык -12 639

-Профильная математика -8564

-Обществознание -7152

-Физика -2798

-информатика -2383