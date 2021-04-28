"Это что за чудовище?": в Бурятии волонтеры спасают собаку-швабру от ее собственной шерсти

"Это что за чудовище?": в Бурятии волонтеры спасают собаку от собственной шерсти

С таким волонтерам из Бурятии встретиться пришлось впервые. Огромный двигающийся колтун шерсти увидели жители Улан-Удэ и сообщили в организацию помощи животным. С первого взгляда трудно сказать, что это именно за четвероногое. Помогло опознать в страшном чудовище пса только мокрый черный нос, торчащий из-за свалявшейся шерсти и то, что "оно" отзывалось на свист. Перемещается пес в прямом смысле вслепую. Несчастного удалось поймать только спустя несколько дней после, того как волонтеры забили тревогу.

-Часть колтунов срезали самостоятельно, но без профессиональной руки грумера не обойтись, - рассказывают в волонтерском движении "Право на жизнь". - Сначала шерсть нужно хорошо промыть и только потом стричь найденыша.

К слову, даже та небольшая часть, которую удалили простыми ножницами, весит около 5 килограмм. "Отягощенного" не только жизнью собачьей хвостатого предварительно назвали Лохматуш. Сохранится ли имя зависит от того, какого собака пола. Его из-за шерсти волонтеры просто не могут определить, как и породу лохматого. В комментариях к посту волонтерской организации знающие люди выдвигают свои догадки: одни говорят, что Лохматуш вылитый пудель, другие, что это не меньше чем командор.

Сейчас в Instagram идет активный сбор средств на оплату услуг грумера, осмотр врача и покупки всех необходимых вещей для животного. Неравнодушные отправляют деньги с подписями: "Лохматушу на пострижку", "Хочется увидеть из-за шерсти счастливую мордочку". Также псу, оказавшемуся в плену собственного покрова, уже ищут хозяев.

Ближайшее время, когда парикмахер сможет принять четвероногого -13 мая. Однако, в комментариях к посту организации уже отзываются люди, которые готовы подстричь Лохматуша бесплатно.

Добровольцы обещали выложить фото преображения обросшего пса и рассказывать дальше о его судьбе.