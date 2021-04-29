En+ проводит субботники в восьми городах Иркутской области Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Сотрудники компаний En+ Group 28 апреля провели в Иркутске субботник. В хорошую погоду, которая наконец-то установилась в городе, волонтеры убрали четыре большие территории. Это небольшой парк недалеко от Иркутской ГЭС в районе Безбокова, 10, участок вдоль улицы Пискунова, территорию напротив Усадьбы Сукачева, берег реки Ушаковка.

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Собрали мусор, в основном это бутылки, пакеты, еще старая листва, сухие ветки, - делятся добровольцы.

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Очень много бутылок в них ещё вода. То есть сначала надо вылить всю воду, потом всё это перенести. Плюс тут видимо для людей бездомных лежанки всякие, там очень много картона, он напитывается водой, его тяжело поднимать, – рассказывает Евгения Пашкова, сотрудница компании Востсибуголь, которая входит в En+ Group.

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Всего с 4 территорий Иркутска за несколько часов представители рабочих советов En+ Group собрали 465 мешков мусора.

В целом в субботниках En+ в Приангарье участвуют около 700 сотрудников. Это города, где сосредоточены основные металлургические и энергетические активы компании - Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Саянск, Тулун, Усть-Илимск, Братск. Кстати, в Братске субботник состоялся 23 апреля, здесь энергетики прибрались и в пригороде – на излюбленном у северян пляже Зяба на берегу Братского водохранилища. Очистили от мусора также бульвар Победа и сквер в центре города.

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

- Если каждый неравнодушный житель хотя бы раз в год соберет по мешку мусора с подобных территорий, это ж здорово, город будет чистым, - считает Максим Шершов, волонтер En+ Group

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Заметим, что инициировали такие уборки в городах рабочие советы энергетических предприятий компании. Идея состоит в том, чтобы привести в порядок прилегающие к энергообъектам территории, водоохранные зоны рек, а также места отдыха горожан. Помимо уборки самого мусора и сухой травы, они проводят и санитарную очистку деревьев и кустарников.

Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

И, конечно, экологические волонтерские активности давно являются традиционными в коллективах En+ Group благодаря политике экологической ответственности, которую продвигал основатель компании Олег Дерипаска. Напомним, En+ с 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. Известна также волонтерская акция «360», когда сотни волонтеров приезжают на Байкал и убирают его берега. «360» уже международный проект, который объединяет тысячи волонтеров по всей России.