Кэшбек для родителей: как иркутским мамам получить скидку на детский отдых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Программы кэшбека, благодаря которым можно получить солидную скидку на турпутевку, приобрели большую популярность. Благодаря им, можно отдохнуть на курортах, да еще и вернуть себе часть потраченных денег. На днях стало известно, что эту программу решено распространить на детские лагеря. Сумма компенсации составит 50%.

- Мы готовы включиться в эту программу, - рассказали «Комсомолке» в Минсоцразвития Иркутской области. – Известно, что компенсацию вернут тем, кто купит путевку в летний лагерь по безналичному расчету по карте «Мир». Пока выясняются подробности участия в программе и предложения самих лагерей.

Программой можно будет воспользоваться приблизительно во второй половине мая. Однако, как пояснили специалисты, жителям региона не стоит забывать и о уже существующих возможностях получить скидки и кэшбеки.

- И это касается не только льготников, то есть детей из малообеспеченных семей, многодетных или сирот, они получают путевки бесплатно, - говорит начальник отдела организации детского отдыха минсоцразвития Иркутской области Маргарита Островская. – Есть возможность заплатить всего 20% от стоимости летнего отдыха либо возвратить 50% средств. Но тут есть нюансы, конечно.

Как заплатить минимум, то есть 20%? Эта возможность есть у работающих родителей. Причем не обязательно, чтобы официально были трудоустроены оба. И не обязательно бюджетники. Другое дело, что это возможно в том случае, если путевка приобретается в лагерь, с которым государство заключило контракт. При этом обращаться с заявлением на их приобретение нужно в комплексные центры соцзащиты по месту проживания.

И тут, конечно, есть закавыка. А что если выбран другой лагерь, который не входит в этот перечень?

-Тут можно воспользоваться программой, предусматривающей 50% скидку, - поясняет Маргарита Островская. – Однако необходимо учитывать, что она распространяется только на 50% от максимальной стоимости бюджетной путевки. Если вы купили ее по коммерческой цене, то часть оплатите сами. Кроме того, предоставляется только в том случае, если средний доход на члена семьи окажется ниже, чем два прожиточных минимума.