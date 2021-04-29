"Сколько можно каникул?": мэр Саянска, который отменил карантин в начале пандемии, отказался и от нерабочих дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прошел год, как мэр маленького сибирского городка Саянска в Иркутской области ( всего около 40 тысяч жителей - ред.) Олег Боровский прославился на всю страну отказом от полного карантина из-за начинавшейся тогда пандемии коронавируса. Здесь продолжал работать бизнес, а сам глава объяснял решение тем, что не готов обрекать горожан на нищету, что может быть хуже болезни. Город долго держал оборону, старательно проверяя приезжих. Прошел год. И снова, перед третьей волной коронавируса, вся страна уходит на каникулы. Объявлена нерабочая неделя... Везде, кроме Саянска.

-Почему? Вроде вся страна отдыхает. А у вас даже дети не уходят на каникулы, - спросил корреспондент КП-Иркутск мэра города.

- Ну сколько можно каникул, когда дети будут учебный план выполнять? У нас были осенние удлиненные каникулы, зимние удлиненные каникулы в связи с пандемией, весенние тоже были уже. А когда учиться-то? Младшим классам осталось в школу ходить ровно 21 день, так как 21 мая уже заканчивается учебный год. У выпускников последний звонок будет 25 мая.Ну а для тех, кто куда-то собрался ехать - свободный график или дистанционно можно.

Что касается детских садов, то и они будут работать как обычно, без всяких выходных.

- Потому что важно учитывать и социальную справедливость,

. У нас есть два крупнейших градообразующих предприятия, и они работают. Значит, и дети должны ходить в садик. Тех, кто будет дома, мало. А мы как должны платить? Тому, кто работал эти дни в дежурных группах и тому, кто дома сидел, одинаково? Зачем эта социальная напряженность? Кроме того, у нас не только школы и детские сады, но и почти все предприятия работают. Я обратился к их руководителям, чтобы они сами выбрали себе тот график, который им удобен. Кроме того, есть предприятия обеспечивающие жизнь города, такие как "Водоканал", их не остановишь. Поэтому такое решение и принято.

Правильное ли решение принял мэр Саянска? В большинстве своем жители его поддерживают, хотя кто-то, конечно, ворчит. Однако, как отмечают горожане в своем собственном чате, недовольные нашлись бы при любом решении. А насчет школ было проведено общегородское родительское собрание, где так и постановили - учить детей надо.