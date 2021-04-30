Автобусы на кладбища в Иркутске в родительский день 11 мая 2021: расписание рейсов. Фото: администрация Иркутска

Через неделю после окончания Великого Поста православные отмечают Вселенскую родительскую субботу. В этом году иркутяне поедут на кладбища 11 мая. Именно на эту дату нынче выпадает родительский день. В этот день принято молиться за всех усопших. Многие иркутяне отправятся посетить могилы близких с 8 по 10 мая, чтобы успеть привести их в порядок, а также помянуть умерших родственников и друзей.

В дни памяти, как обычно на погосты Иркутска запустят специальные автобусные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. Автобусы повезут горожан на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища. Итак, с 8 по 10 мая транспорт будет курсировать с 9:00 до 19:00, в Родительский день – до 20:00.

КОНКРЕТНО

Автобусы на кладбища в Иркутске в родительский день 11 мая 2021

№ 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володарского) – с. Дубинина (Маратовское кладбище)» 8-11 мая 2021 года – 4 автобуса;

№ 136к «ул. С. Перовской – Александровское кладбище» 8-10 мая 2021 года – 2 автобуса, 11 мая 2021 года – 8 автобусов;

№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) – Ново-Ленинское кладбище» – 8, 10 мая 2021 года – 2 автобуса, 11 мая 2021 года – 8 автобусов;

№ 14к «Школьная – Ново-Ленинское кладбище» 8-10 мая 2021 года – 2 автобуса, 11 мая 2021 года 2021 года – 4 автобуса;

№ 10к «Авиазавод – Ново-Ленинское кладбище» 8-10 мая 2021 года – 4 автобуса, 11 мая 2021 года – 5 автобусов;

№ 25к «пос. Жилкино – Ново-Ленинское кладбище» 11 мая 2021 года – 1 автобус.

Кроме этого, три частных автобуса в Дни Памяти будут работать по маршруту «ост. Б. Рябикова – Смоленское кладбище».