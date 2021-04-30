Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021: когда и где ограничат торговлю.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021 не будет полным. До последнего дня было неизвестно, будут ли вводиться ограничения в принципе. Решено сделать их "точечными" - только в тех местах и в стометровой зоне вокруг, где предстоят праздничные мероприятия. Это коснется всех округов Иркутска, но в большей степени, конечно, центра города. Временной промежуток - с 4 по 9 мая. То есть в ближайшие три дня, первые дни мая, спиртное можно будет приобретать везде, по обычной схеме, с ограничениями, которые действуют весь год.
-Девятого мая наибольшее число ограничений затронет места торговли в границах сквера имени Кирова. Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 08.00 до 23.00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, площади имени графа Сперанского, - уточняют в пресс-службе администрации города Иркутска.
Публикуем график запрета на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021. Ориентируйтесь по списку, учитывая дату и время ограничений.
КОНКРЕТНО
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021
Свердловский округ
1) 5 мая 2021 года,
время: с 17.00 ч. до 19.00 ч.,
б-р Рябикова, 2б;
2) 6 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
мкр. Первомайский, 54 (площадка перед супермаркетом «Слата);
3) 6 мая 2021 года,
время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,
роща «Звездочка»
4) 7 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
сквер на ул. Стасова – ул. Академическая, 5 (спортивное ядро МБОУ СОШ № 75);
5) 7 мая 2021 года,
время: с 17.00 ч. до 19.00 ч.,
площадь ТЦ «Снегирь», ул. Улан-Баторская, 16;
6) 8 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
площадь на ул. Мухиной, 13а;
7) 8 мая 2021 года,
время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,
центральная площадь Академгородка;
8) 8 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
роща «Синюшина гора»;
9) 9 мая 2021 года,
время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,
площадь у ТРЦ «Юбилейный», мкр. Юбилейный, 19/1;
Ленинский округ Иркутска
1) 7 мая 2021 года,
время: с 19.00 ч. до 20.00 ч.,
площадь у КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216а;
2) 8 мая 2021 года,
время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,
границы места проведения: сквер «Мира», ул. Жукова, 2а;
3) 9 мая 2021 года,
время: с 10.00 ч. до 12.00 ч.,
площадь у локомотивного депо, ул. Академика Образцова, 30;
4) 9 мая 2021 года,
время: с 10.00 ч. до 12.00 ч.,
площадь у проходных Иркутского авиазавода, ул. Новаторов, 3;
5) 9 мая 2021 года,
время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,
на территории рынка у ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215в;
Октябрьский округ
1) 4 мая 2021 года,
время: с 19.00 ч. до 21.00 ч.,
проспект Маршала Жукова, 1;
2) 5 мая 2021 года,
время: с 18.30 ч. до 20.30 ч.,
двор, ул. 4-я Советская, 80;
3) 6 мая 2021 года,
время: с 18.30 ч. до 20.30 ч.,
двор, ул. Александра Невского, 15;
4) 6 мая 2021 года,
время: с 19.00 ч. до 21.00 ч.,
границы места проведения: дворовая территория - проспект Маршала Жукова, дом № 68;
5) 7 мая 2021 года,
время: с 11.00 ч. до 12.00 ч.,
памятник рабочим Лисихинского кирпичного завода, ул. Байкальская, 202а;
6) 7 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 13.00 ч.,
Тополиная аллея, ул. Байкальская, 121;
7) 8 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 13.00 ч.,
дворовая площадка: ул. Трудовая – ул. Лыткина – ул. Депутатская, 62;
8) 8 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
двор, ул. Дыбовского, 8;
9) 9 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
двор, ул. Байкальская, 247;
10) 9 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
двор, ул. Байкальская, 274;
11) 9 мая 2021 года,
время: с 18.00 ч. до 20.00 ч.,
двор, ул. Станиславского, 15;
12) 9 мая 2021 года,
время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,
двор, ул. Карла Либкнехта, 245;
13) 9 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
г площадь на бульваре Постышева;
14) 10 мая 2021 года,
время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,
ул. Трилиссера, 115;
15) 4 мая 2021 года,
время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,
Иркутский ипподром, ул. Култукская, 107;
16) 7 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
Проспект Большой литейный, 4;
Правобережный округ
1) 7 мая 2021 года,
время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,
СОШ № 9, ул. Иосифа Уткина, 15;
2) 7 мая 2021 года,
время: с 11.30 ч. до 12.30 ч.,
лицей № 3, ул. Тимирязева, 14;
3) 7 мая 2021 года,
время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,
ул. Лызина, 9;
4) 8 мая 2021 года,
время: с 10.00 ч. до 10.30 ч.,
памятник «Катюша», мкр. Зеленый, 42;
5) 8 мая 2021 года,
время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,
клуб в/ч 59968, мкр. Зеленый, 42;
6) 8 мая 2021 года,
время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,
мкр. Топкинский,37;
7) 8 мая 2021 года,
время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,
ул. Радищева, 184;
8) 8 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
ул. Чапаева, 109;
9) 8 мая 2021 года,
время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,
ул. Спартаковская, 4;
10) 8 мая 2021 года,
время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,
Иркутский Дом ветеранов, ул. Богдана Хмельницкого, 4;
11) 8 мая 2021 года,
время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,
Ресурсный центр МКУ «Город» ул. Красноармейская, 8б;
12) 9 мая 2021 года,
время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,
Питомник К-9, ул. Карпинская, 125;
13) 9 мая 2021 года,
время: с 8.00 ч. до 23.00 ч.,
сквер им. Кирова, бульвар Гагарина, площадь у памятника Александру III, остров Юность, ул. Нижняя Набережная, площадь им. графа Сперанского;
14) 9 мая 2021 года,
время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,
сквер на ул. Чудотворской.