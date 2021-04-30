Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021: когда и где ограничат торговлю. Фото: Влад КОМЯКОВ

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021 не будет полным. До последнего дня было неизвестно, будут ли вводиться ограничения в принципе. Решено сделать их "точечными" - только в тех местах и в стометровой зоне вокруг, где предстоят праздничные мероприятия. Это коснется всех округов Иркутска, но в большей степени, конечно, центра города. Временной промежуток - с 4 по 9 мая. То есть в ближайшие три дня, первые дни мая, спиртное можно будет приобретать везде, по обычной схеме, с ограничениями, которые действуют весь год.

-Девятого мая наибольшее число ограничений затронет места торговли в границах сквера имени Кирова. Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 08.00 до 23.00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная, площади имени графа Сперанского, - уточняют в пресс-службе администрации города Иркутска.

Публикуем график запрета на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021. Ориентируйтесь по списку, учитывая дату и время ограничений.

КОНКРЕТНО

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на майские праздники 2021

Свердловский округ

1) 5 мая 2021 года,

время: с 17.00 ч. до 19.00 ч.,

б-р Рябикова, 2б;

2) 6 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

мкр. Первомайский, 54 (площадка перед супермаркетом «Слата);

3) 6 мая 2021 года,

время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,

роща «Звездочка»

4) 7 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

сквер на ул. Стасова – ул. Академическая, 5 (спортивное ядро МБОУ СОШ № 75);

5) 7 мая 2021 года,

время: с 17.00 ч. до 19.00 ч.,

площадь ТЦ «Снегирь», ул. Улан-Баторская, 16;

6) 8 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

площадь на ул. Мухиной, 13а;

7) 8 мая 2021 года,

время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,

центральная площадь Академгородка;

8) 8 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

роща «Синюшина гора»;

9) 9 мая 2021 года,

время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,

площадь у ТРЦ «Юбилейный», мкр. Юбилейный, 19/1;

Ленинский округ Иркутска

1) 7 мая 2021 года,

время: с 19.00 ч. до 20.00 ч.,

площадь у КДЦ «Россия», ул. Севастопольская, 216а;

2) 8 мая 2021 года,

время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,

границы места проведения: сквер «Мира», ул. Жукова, 2а;

3) 9 мая 2021 года,

время: с 10.00 ч. до 12.00 ч.,

площадь у локомотивного депо, ул. Академика Образцова, 30;

4) 9 мая 2021 года,

время: с 10.00 ч. до 12.00 ч.,

площадь у проходных Иркутского авиазавода, ул. Новаторов, 3;

5) 9 мая 2021 года,

время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,

на территории рынка у ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215в;

Октябрьский округ

1) 4 мая 2021 года,

время: с 19.00 ч. до 21.00 ч.,

проспект Маршала Жукова, 1;

2) 5 мая 2021 года,

время: с 18.30 ч. до 20.30 ч.,

двор, ул. 4-я Советская, 80;

3) 6 мая 2021 года,

время: с 18.30 ч. до 20.30 ч.,

двор, ул. Александра Невского, 15;

4) 6 мая 2021 года,

время: с 19.00 ч. до 21.00 ч.,

границы места проведения: дворовая территория - проспект Маршала Жукова, дом № 68;

5) 7 мая 2021 года,

время: с 11.00 ч. до 12.00 ч.,

памятник рабочим Лисихинского кирпичного завода, ул. Байкальская, 202а;

6) 7 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 13.00 ч.,

Тополиная аллея, ул. Байкальская, 121;

7) 8 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 13.00 ч.,

дворовая площадка: ул. Трудовая – ул. Лыткина – ул. Депутатская, 62;

8) 8 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

двор, ул. Дыбовского, 8;

9) 9 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

двор, ул. Байкальская, 247;

10) 9 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

двор, ул. Байкальская, 274;

11) 9 мая 2021 года,

время: с 18.00 ч. до 20.00 ч.,

двор, ул. Станиславского, 15;

12) 9 мая 2021 года,

время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,

двор, ул. Карла Либкнехта, 245;

13) 9 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

г площадь на бульваре Постышева;

14) 10 мая 2021 года,

время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,

ул. Трилиссера, 115;

15) 4 мая 2021 года,

время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,

Иркутский ипподром, ул. Култукская, 107;

16) 7 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

Проспект Большой литейный, 4;

Правобережный округ

1) 7 мая 2021 года,

время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,

СОШ № 9, ул. Иосифа Уткина, 15;

2) 7 мая 2021 года,

время: с 11.30 ч. до 12.30 ч.,

лицей № 3, ул. Тимирязева, 14;

3) 7 мая 2021 года,

время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,

ул. Лызина, 9;

4) 8 мая 2021 года,

время: с 10.00 ч. до 10.30 ч.,

памятник «Катюша», мкр. Зеленый, 42;

5) 8 мая 2021 года,

время: с 11.00 ч. до 13.00 ч.,

клуб в/ч 59968, мкр. Зеленый, 42;

6) 8 мая 2021 года,

время: с 12.00 ч. до 14.00 ч.,

мкр. Топкинский,37;

7) 8 мая 2021 года,

время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,

ул. Радищева, 184;

8) 8 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

ул. Чапаева, 109;

9) 8 мая 2021 года,

время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,

ул. Спартаковская, 4;

10) 8 мая 2021 года,

время: с 15.00 ч. до 17.00 ч.,

Иркутский Дом ветеранов, ул. Богдана Хмельницкого, 4;

11) 8 мая 2021 года,

время: с 16.00 ч. до 18.00 ч.,

Ресурсный центр МКУ «Город» ул. Красноармейская, 8б;

12) 9 мая 2021 года,

время: с 13.00 ч. до 15.00 ч.,

Питомник К-9, ул. Карпинская, 125;

13) 9 мая 2021 года,

время: с 8.00 ч. до 23.00 ч.,

сквер им. Кирова, бульвар Гагарина, площадь у памятника Александру III, остров Юность, ул. Нижняя Набережная, площадь им. графа Сперанского;

14) 9 мая 2021 года,

время: с 14.00 ч. до 16.00 ч.,

сквер на ул. Чудотворской.