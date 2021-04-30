Куда пойти 9 мая? ТОП-5 неожиданных мест, где можно провести выходной день Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По всей стране 9 мая будут отмечать 76-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Иркутске праздничные торжества пройдут в урезанном формате. Причина ясна - коронавирус не отступает. Не будет Бессмертного полка и шествия войск Иркутского гарнизона от танка «Иркутский комсомолец», а вот смотр войск на площади графа Сперанского состоится, запустят и салют в небо. Но, разумеется, это не все события в городе, посвященные празднику. Подскажем, куда пойти 9 мая в Иркутске.

«Фотокарточка Победы» - фотозона в Краеведческом музее

День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и участников военных событий пройдет 9 мая в отделе истории Краеведческого музея. В это время гости учреждения смогут побывать на нескольких выставках, в том числе и тематических - это «Была война. Была Победа!», а также посмотреть электронную экспозицию «Художники Победы» из московского Музея Победы. Картины, представленные в ней, были созданы на фронте, в госпиталях и послевоенное время.

Кроме того, музейщики в День Победы решили организовать небольшую фотозону.

- С 11.00 до 17.00 все желающие смогут сфотографироваться в форме военных лет с репликами оружия на фоне «Укрепленной огневой точки» времен Великой Отечественной войны, - рассказали в музее. - Антураж боевых действий создадут из брезентовых мешков, маскировочных сетей и деревянных ящиков. Фоном будет служить баннер с фотографией обороны Сталинграда.

День Победы в Краеведческом музее

На службе четвероногие помощники

Традиционный праздник в собачьем питомнике К-9 обязательно будет, уверили КП-Иркутск в питомнике К-9. В годы Великой Отечественной войны на полях сражений гибли не только люди, но и верные псы. Собаки также отдавали свои жизни, служили верой и правдой – протягивали провода для связи, носили донесения, искали мины, приносили раненым на поле боя бинты, везли их на зимой санях в госпитали и даже обвешанные взрывчаткой бросались под танки. Поэтому и праздник в питомнике К-9 в День Победы - уже традиция. И программа его неизменная - выступления кинологов со служебными собаками, джигитов на лошадях, демонстрация техники – бронетранспортеров и разведывательно-дозорных машин, полевая кухня.

- Для всех детей у нас акция, - рассказали КП-Иркутск в питомнике. – Тех, кто принесет рисунок на тему «Животные на войне», мы бесплатно прокатим на БТР. Можно рисовать не только собак, вытаскивающих людей с поля боя, но и коней, например, помогающих перевозить орудия. Если рисунок принесут парни-подростки, то им еще и выстрелить дадим из охолощенного автомата Калашникова.

Вход на праздник свободный, но в питомнике несколько сотен собак, которым можно приносить как специальный корм, так и субпродукты, мясо, крупы – все, кроме гороха и перловки.

9 мая в питомнике К-9

Викторина о животных на войне

В Иркутском Зоосаде проведут интеллектуальную игру «Животные на службе». Справиться с ней смогут дети от 6 лет. Конечно, вопросы будут о братьях наших меньших и не только нашей страны.

- В разных странах вместе с человеком воюют уже много веков лошади, слоны, верблюд, голуби, лоси, морские львы, дельфины, - отмечают в Зоосаде.

Те, кто лучше всех подготовиться к викторине, ответит на вопросы, получит сладкие призы.

В зоосаде проведут викторину с призами

Судьба человека

В иркутском Доме кино 9 мая проведут ко Дню победы спецпоказ фильма «Судьба человека», вышедший на экраны в 1959 году. Это была первая режиссерская работа Сергея Бондарчука, он снял фильм по одноименному рассказу Михаила Шолохова.

- Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь, - рассказывают организаторы. - Но судьба не сломила его дух - он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить.

Фильм Сергея Бондарчука покажут в Доме кино

Концерт симфонического оркестра

Губернаторский симфонический оркестр и Камерный хор Иркутской филармонии дадут 9 мая праздничный концерт, получивший говорящее название «День Победы».

- В программе вечера знаменитые композиции «Священная война» Александрова, «день Победы» Тухманова, «Катюша» Блантера, «Яблочко» из балета «Красный мак», «Дети войны» Волченкова, «Вечный огонь» Рафиала Хозака, «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели и другие произведения, - рассказали в Филармонии.

Инструментальная музыка в День Победы прозвучит в филармонии

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