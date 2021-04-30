Акция «Счастливый май» стартует в супермаркетах «Слата»

Фото ООО «Маяк»

Торговая сеть «Слата» запустила акцию «Счастливый май» для постоянных клиентов. Весь май, покупая товары в супермаркетах с использованием ФрешКарты, можно участвовать в розыгрыше бонусов. Победителей будет 600, главный приз - 100 тысяч бонусов на ФрешКарту!

- С 1 по 31 мая 2021 года «Слата» запускает акцию «Счастливый май», - сообщила подробности акции руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Совершайте покупки в «Слате» на сумму от 500 рублей, используя ФрешКарту, и участвуйте в розыгрыше призов.

Напомним, программа лояльности с использованием ФрешКарты появилась в торговой сети в 2016 году. С тех пор владельцы карты получают бонусы за все покупки в «Слате», копят их, а потом тратят на новые покупки. Если раньше ФрешКарту выдавали только при открытии новых магазинов, то с конца 2020 года во всех супермаркетах «Слата» появилась новая ФрешКарта Лайт, которую можно приобрести.

Итак, призовой фонд акции «Счастливый май» - 300 тысяч бонусов. У главного победителя ФрешКарта пополнится на 100 тысяч бонусов! Еще двое счастливчиков получат на ФрешКарту по 50 тысяч и 30 тысяч бонусов.

Также разыгрывается 500 призов - по 100 бонусов на ФрешКарту, 80 призов – по 500 бонусов на ФрешКарту и 30 призов - по 1000 бонусов на ФрешКарту.

Полные условия акции указаны на сайте «Слаты».