Больше 30 лет МНТК «Микрохирургия глаза» возвращает пациентам зрение

Больше 30 лет Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» возвращает зрение людям. За это время офтальмологи экстра-класса провели больше миллиона обследований и прооперировали свыше 800 тысяч пациентов! И это не предел. Медучреждение активно развивается, внедряет самые современные технологии и все больше укрепляет лидирующие позиции среди офтальмологических клиник России.

Выстояли в пандемию

Прошлый, коронавирусный год выдался для медиков особенно напряженным и в очередной раз напомнил, как важен их труд.

- Если в 2019 году мы провели 30 тысяч операций, то в 2020-м из-за пандемии всего 23 тысячи. Но мы успешно адаптировались к новым реалиям и теперь практически вернулись к обычному режиму, - рассказал директор Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Андрей Щуко в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). - Для того чтобы обезопасить своих сотрудников и пациентов, мы приняли все меры: привлекли квалифицированного врача-эпидемиолога, разработали новые алгоритмы работы, устроили фильтры на входе в клинику, а также стали проводить плановые ПЦР-тесты сотрудников и не останавливали свою работу ни на один день в период локдауна.

Пандемия не могла не отразиться на работе клиники, но коллектив выстоял и продолжил лечить глаза иркутянам, а также пациентам из соседних регионов - Бурятии, Забайкалья, Якутии, Тувы, Хакасии и Красноярского края.

- Мы гордимся тем, что оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь, оперативно внедряя в работу все новейшие мировые достижения в офтальмологии, - говорит Андрей Щуко. - Поэтому к нам едут даже из других стран.

Внедрение высоких технологий

Директор Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» привел в пример одно из недавних приобретений, чрезвычайно важных для коррекции и лечения зрения. Речь о фемтосекундном лазере, с помощью которого проводят усовершенствованную экстракцию катаракты. Лазер позволяет без предварительных разрезов разрушить катаракту, затем формирует разрез роговицы, через который удаляют мутный хрусталик и имплантируют искусственный.

Так же дистанционно проводится пересадка роговицы. Лазер позволяет убрать только поврежденные слои, и это при том, что толщина роговицы сравнима с толщиной двух волосков! Благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются. - Это огромное достижение, - подчеркнул Андрей Щуко.

За три десятка лет клиника стала пионером многих передовых технологий в лечении глазных болезней. Например, иркутские офтальмологи первыми в России начали проводить факоэмульсификацию катаракты, когда хрусталик удаляется через разрез шириной всего два миллиметра. Этот опыт они переняли у американских коллег, которые в 1992 году приезжали в Иркутск, чтобы поделиться своим опытом.

А такой революционный подход в лечении, как «прицельная терапия», когда препараты вводятся внутрь глаза, в стекловидное тело, иркутские врачи освоили вторыми в стране после военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Этот метод применяется для лечения болезней сетчатки, которые сопровождаются отеком и снижением зрения. Благодаря ему в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» способность видеть сохранили более чем 15 тысячам пациентов!

Всех новейших технологий и оборудования, которое применяют иркутские офтальмологи и не перечесть. Только с помощью лазера в клинике проводяз не менее 30% операций. Например, здесь имеется еще один новейший лазер «Паскаль», который позволяет лечить периферическую дегенерацию и отслоение сетчатки при близорукости у пациентов с центральной серозной ретинопатией и больных сахарным диабетом. А современные оптические когерентные томографы помогают на ранних стадиях диагностировать глаукому и повысить эффективность лечения.

Добавим, что у иркутского МНТК имеются свои филиалы в Братске и Улан-Удэ, а также офтальмологические кабинеты по всей Иркутской области, чтобы делать передовые методы лечения доступными для всех сибиряков.

ВАЖНО

Сотрудничество с зарубежными офтальмологами

Уже стало традицией проводить в Иркутске большой международный конгресс «Байкальские офтальмологические чтения». Участие в них принимают специалисты со всей страны, а также из Германии, Франции, Италии и США.

Так, на конференции в 2019 году Иркутский филиал МНТК договорился о сотрудничестве с одной из американских лабораторий. Это важное событие: апробация усовершенствованных зарубежными коллегами технологий, таких как ОКТ в диагностике заболеваний глаз, будет проводиться именно в нашем городе.

КСТАТИ

Подготовка специалистов

На базе Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» повышают свою квалификацию врачи-офтальмологи Иркутской области и других регионов, опытные офтальмологи детально обучаются лазерной хирургии, здесь готовят и молодых специалистов.

СПРАВКА «КП»

Продолжая дело основателя

Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» - единственный из всей сети был открыт 8 августа 1989 года, в день рождения своего основателя, знаменитого академика Святослава Федорова. Его по праву считают гением мировой медицины, революционером офтальмологии, ведь он первым создал искусственный хрусталик глаза из органического стекла, а затем имплантировал его.

Здание медицинского комплекса в Иркутске пригласили строить финнов - они справились меньше чем за год. А для работы в новый филиал - девятый в стране - пригласили лучших офтальмологов со всей Сибири. Многим посчастливилось перенимать опыт у самого Святослава Федорова на обучении в Москве. Среди них доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, заслуженный врач РФ Татьяна Юрьева, заведующая вторым офтальмологическим отделением, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Марина Шантурова и заведующая организационно-методическим отделом, врач-офтальмолог высшей категории Наталья Зайцева.

- Святослав Федоров первым в мире стал использовать лазеры при операциях и проводить коррекцию зрения методом кератотомии (делая насечки на роговице), а также придумал и внедрил систему, при которой каждый хирург во время операции выполнял определенный этап работы, в зависимости от своего опыта, - вспоминали иркутские врачи.

И по сей день коллектив Иркутского филиала стремится соответствовать высокой планке в офтальмологии, которую изначально задал основатель.