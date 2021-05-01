Иркутянам разъяснили, где можно жарить шашлыки и разводить костер

Иркутянам разъяснили, где можно жарить шашлыки и кому разрешено находиться в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 часов утра первого мая на юге, в центре и на западе Иркутской области введен особый противопожарный режим, он будет действовать до 15 июня. На севере ( это Братск, Мама, Бодайбо, Усть-Кут, Усть-Илимск, Чунский) он вступает в силу позже, с 17 мая и продлится до 30 июля. Правительственным документом по этому поводу вводятся жесткие ограничения, которые касаются как возможности находиться в лесу, так и разводить костры. Очень многие меры касаются дачников. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений, - сообщают подробности в пресс-службе правительства Иркутской области.

Любителям шашлыков дается, таким образом, четкое разъяснение. Попытка самостоятельно приготовить их закончится штрафом. Однако это не значит, что любимое многими времяпрепровождение вовсе отменяется.

- Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приема пища в палаточных лагерях, - важное уточнение.

Следовательно, костры в палаточном лагере все же будут, как и на турбазах, и в оборудованных зонах летних кафе. Вполне очевидно, что сам запрет принят для того, чтобы из-за "несанкционированных" шашлыков не начались пожары в тайге. Отмечается, что также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесной зоне.

Если ситуация ухудшится, то и сами прогулки в лесу будут вне закона. Этот момент наступит, если специалисты обозначат III и выше класс пожарной опасности. При этом на турбазах и в санаториях за городом, опять же, в этой ситуации отдыхать не запрещается, запрещается дикарем. Те, кто легально работают в лесу, тоже продолжат свое дело.