СК: крупная ОПГ в Бурятии пойдет под суд за организацию проституции, рэкет и хранение взрывчатки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Четырнадцать человек. Именно столько участников крупной ОПГ из Бурятии вскоре предстанут перед судом. Их обвиняют в огромном количестве преступлений, в том числе в организации проституции и азартных игр, рэкете и хранении взрывчатки. Группировка действовала как многопрофильная фирма с криминальным уклоном. Об этом сообщает СУ СК России по Бурятии.

- По версии следствия, в мае-июне 2017 года житель г. Улан-Удэ и двое его знакомых, вымогая деньги у предпринимателя, организовали избиение его работников, подожгли забор на территории принадлежащего ему предприятия, а также пытались уничтожить дом, принадлежащий члену его семьи, - подробности начала криминального бизнеса раскрывает прокуратура Бурятии.

Тогда не удалось. Потерпевший обратился в полицию. Однако "предприимчивых" криминальных дельцов неудача не охладила. Так появилось преступное сообщество. В 2019 году его участники занимались вымогательством, открывали фирмы секс-услуг и проводили азартные игры. При этом не забывали о четкой иерархии и тщательной конспирации. И все-таки полиция их вычислила. Потом за дело взялись следователи СК.

Задержание хозяина тротилового склада. Фото: МВД республики Бурятия

- В сообщество входили подразделения определенной преступной направленности, - отмечают в СУ СКР по Бурятии. - Так, следствием выделены «фирмы», условно поименованные внутри сообщества «Микс», «Ольга», «Гламур». В их задачи входило вовлечение женщин в занятие проституцией, организация и контроль их работы, учет и распределение полученных денежных средств.

Еще одна "фирма" занималась рэкетом. По установленной таксе и точно в срок, в стиле 90-х, ее члены собирали деньги с самых разных компаний. Отдельное подразделение проводило азартные игры. Но вполне вероятно, что сфера деятельности криминальной структуры могла расшириться уже в ближайшее время и серьезно угрожать безопасности города. У одного из руководителей группировки при обыске нашли целый склад тротиловых шашек и детонаторов. Он хранил их в квартире обычной многоэтажки. Откуда брали? Как выяснили в региональном УФСБ, похищали с воинского склада.

Та самая взрывчатка. Фото: МВД республики Бурятия

- Изъятие взрывчатых веществ и ликвидация канала их поставок в криминальную среду помогло предотвратить возможные преступления, - отмечают следователи.

И много денег. Фото: МВД республики Бурятия

Дело уже направлено в суд. Один список статей, по которым придется отвечать, впечатляет. Это и создание преступного сообщества, и вымогательство и вовлечение в проституцию, и организация азартных игр, и незаконное хранение и приобретение боеприпасов и взрывчатки. "Наиболее строгая санкция по указанным преступлениям предусматривает лишение свободы сроком до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей", - уточняют в прокуратуре. Двое из 14 сообщников, в том числе главарь, ждут суда под стражей

При обыске в квартире у одного из функционеров сообщества в многоквартирном жилом доме были обнаружены и изъяты многочисленные тротиловые прессованные шашки и детонаторы к ним. Следствием совместно с сотрудниками УФСБ Бурятии установлен источник поставок взрывчатых веществ и изобличены лица, совершившие их хищение с воинского склада. Изъятие указанных взрывчатых веществ и ликвидация канала их поставок в криминальную среду помогло предотвратить возможные преступления, которые в будущем могли быть запланированы и совершены против жизни людей и общественной безопасности.