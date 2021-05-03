Два студента-таксиста спасли мужчину на пожаре в Бурятии

Два студента-таксиста спасли инвалида на пожаре в Бурятии

В выходные у молодежи в деревнях немного вариантов для времяпровождения. И вот в один из вечеров два друга Данил Петряков и Миша Гусляков из села Мухоршибирь, что в Бурятии, решили не жечь бензин попусту, а немного подзаработать. Студенты лесопромышленного техникума приехали на майские праздники к родителям, вот и совместили и отдых и дело. Миша «таксовал» в свободное от учебы время, а Данил ездил с ним за компанию, чтобы товарищу было не скучно. Да и безопасно.

- Заявка поступила от женщины. Ее нужно было довезти из одного края деревни в другой, - рассказал Данил корреспонденту «КП-Иркутск». – Поехали и по пути увидели, как дом горит. Крыша и веранда уже полыхали. Спросили женщину, которая сидела на заднем сидении, сильно ли она торопится. Она ответила, что нет, и мы развернули машину в сторону пожара.

В это же время по улице со своей женой прогуливался еще один сельчанин Сергей Соловьев, он тоже увидел огненное зарево и побежал к дому, из которого валил дым.

Парни задали ему лишь один вопрос:

- Жилой?

- Жилой!

Мужчина проживал в сгоревшем доме один, сейчас он с ожогами находится в больнице

О том, стоит или не стоит бежать в пылающий дом, не думали. Сразу же начали разбирать забор, чтобы пробраться к окну. Затем выломали раму. Оттуда повалила черная стена дыма. Понадобилось время, чтобы разглядеть внутри человека. Мужчина лежал без сознания, руки и лицо были сильно обожжены. Пострадавшего вытащили на свежий воздух. Сергей пытался оказать ему первую помощь.

- Я звонил в «скорую», Миша пожарным. Вокруг уже люди собрались. Видимо, тоже звонили, потому что, когда я связался с оператором, женщина сказала: «Не надо уже звонить! Приедем мы, приедем», - вспоминает Даниил. - Мне казалось, прошла вечность. Мужчина лежит на земле, ему же помощь нужна. Даже пожарные уже дом потушили. А врачей все нет.

Машина «скорой» приехала на место через 15 минут. Все это время Сергей, Миша и Данил были рядом с погорельцем. Сейчас мужчина с сильными ожогами лежит в больнице.

К слову, для Даниила Петрякова это не первое героическое спасение. 3 года назад он так же в пожаре спас бабушку. Она плохо ходила и сама бы выбраться из горящего дома не смогла. А после этого случая семья 18-летнего студента уже предлагает ему сменить специальность «горного мастера» на работу спасателя. Сам Даниил планирует получить образование, отслужить в армии и работать по профессии. Хотя от идеи быть профессиональным спасателем парень тоже не отказывается:

- Родители всегда удивляются, как я могу спокойно рассказывать про то, как вхожу в горящий дом и вытаскиваю человека. А я думаю, ничего особенного же не произошло. По крайней мере, для меня. А девушка моя просто радуется, что когда чужую беду вижу, мимо не прохожу.

Но все это, конечно, лишь видимое спокойствие. После случившегося было не до сна. Поэтому отсыпались друзья - спасатели днем. О произошедшем друг с другом толком поговорить не успели.

- Миша лишь сказал: «мама просто в шоке от всей этой истории», - сказал Данил корреспонденту днем после пожара.

Студентов и неравнодушного сельчанина Сергея поблагодарили в агентстве ГО и ЧС по Бурятии за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни человека. Что же касается пострадавшего мужчины, то известно о нем лишь то, что жил один. И еще из-за проблем со здоровьем не говорит. Возможно, именно поэтому не смог даже позвать на помощь.