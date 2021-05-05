Перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2021: список, схема перекрытия во время Парада Победы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В День Победы, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, иркутяне будут на улицах до самой ночи. Людской поток в самый главный день года неостановим. Именно поэтому работа общественного транспорта будет продлена до полуночи, а с девяти часов вечера на улицы выйдут дополнительные автобусы. Однако обо всем по порядку. Итак, перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2021, уточняем список и схему движения.

Основная точка притяжения горожан и место проведения торжеств - сквер Кирова. Это традиция, которой многие десятки лет. И столько же времени здесь в праздничные дни действуют запреты на привычное движение транспорта. В этот раз машины будут разворачивать по другим маршрутам с 7 утра и до 12 ночи.

Схема движения автобусов в принципе вполне привычна. большая часть маршрутов, которые идут на Центральный рынок и обратно в микрорайоны через улицу Чкалова, после нее будут направлены по улицам Марата, Свердлова, Ленина и уже оттуда в центр. А, возвращаясь с рынка, после ул. Ленина пройдут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова, минуя сквер. Во всех случаях будут исключены остановки вокруг культового места отдыха жителей города - как сквер Кирова, так и ул. Сухэ-Батора, и "площадь графа Сперанского".

Исключением станет движение автобусов №8 и №28. Их после ул. Чкалова отправят по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова. Только до остановки «Художественный музей» пройдут № 12 и 16к .Путь назад - стандартный.

А маршрут № 56 по дороге в центр после ул. Желябова свернет на ул, Рабочую, Декабрьских событий.

Если вы собираетесь выехать в центр по делам ли на торжественные мероприятия, учтите перекрытие дорог в Иркутске на 9 мая 2021 года.