Вакцина от COVID-19 для животных в ближайшее время поступит в Иркутск

Первая партия вакцины от коронавируса для животных скоро поступит в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вакцина для профилактики COVID-19 у собак, кошек и пушных зверей под названием «Карнивак-Ков», которую зарегистрировали буквально месяц назад, скоро появится в 1, 5 десятков регионов страны. Среди сибирских территорий в список попали Иркутск и Новосибирск. Об этом сообщили в в Россельхознадзоре. КП-Иркутск поинтересовалась у специалистов, насколько, на их взгляд, будет востребована новая прививка в Иркутске.

- Прививать животных надо, я считаю, потому что они переносят вирус. Новый коронавирус, напомню, даже людям передался от летучих мышей, - рассказал руководитель иркутской зоогалереи Вадим Ивушкин. - Мы каждый год делаем нашим животным прививки от бешенства, например.

Иркутяне с вопросом о вакцинации любимцев от COVID-19 обращаются редко. Ну, во-первых, потому, что до последнего времени и прививать нечем было. Во-вторых, более всего такой укол нужен норкам на фермах вокруг города.Напомним, эти зверьки оказались к нему очень восприимчивы. Настолько, что в Дании уничтожили всех таких животных.

- У нас никто не бил тревогу — ни одного обращения по пневмониям у домашних животных в нашу клинику не было, - объяснил ветеринарный врач высшей категории Михаил Алексеев. - А у пушных зверей на фермах были проблемы, они болели коронавирусом, поэтому более актуальна вакцина именно для меховой промышленности.

Что касается домашних животных, то сегодня в России зафиксировали всего два случая заболевания коронавирусом у кошек в Москве и в Тюмени, но, как отмечают специалисты, это не означает, что не нужно держать ситуацию под контролем.

Уже открыт предзаказ препарата, интересуются им не только в России, но и за рубежом. Вакцину готовы закупить около 20 компаний из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Сейчас специалисты готовят досье «Карнивак-Ков» для регистрации на территории Евросоюза.