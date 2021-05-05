Фермеры из Усть-Уды вытащили из полыньи двух человек на Братском водохранилище

Фермеры из Усть-Уды спасли вытащили из полыньи двух человек на Братском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Отчаянных людей, готовых на риск, много. Но еще больше тех, кто идет на абсурдный риск, абсолютно этого не осознавая. Трудно иначе объяснить поступок двух приятелей-велосипедистов, вдруг решивших "срезать путь" навстречу друг другу, двинувшись по тонкому, крошащемуся льду Братского водохранилища. Каким бы холодным ни был май, все же это именно май, а не март. И надеяться "проскочить" практически нереально. Это путешествие закончилось бы трагедией, если бы, благодаря случаю, поблизости не оказался фермер на снегоболотоходе. Подробности рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Около 19 часов 41-летний житель деревни Залаславской Балаганского района решил проехать на велосипеде по льду водохранилища до поселка Усть-Уда, где его ждал 27-летний приятель, - рассказывают подробности в ведомстве. - Тот тоже был на велосипеде, и потому, увидев товарища, съехал с берега и двинулся ему навстречу. Молодой человек проехал порядка ста метров, но вынужден был остановиться, поскольку увидел, как его товарищ провалился в полынью.

Испуганный велосипедист дозвонился до МЧС. Но как помочь тонущему, который уже выбивался из сил? Он барахтался в ледяной воде метрах в двустах от берега, вокруг - сплошное крошево. Второй спортсмен тоже уже был под угрозой провалиться - тонкий наст под ним крошился. Сказать, что обоим повезло, мало. Повезло крупно.

- У нас горячая пора сейчас — посевная, повезло, что я находился недалеко от дома в поселке, - рассказывает КП-Иркутск подробности спасения "спортсменов" местный фермер Алексей Пинигин. - Дело было в 6-7 часов вечера, когда позвонил сотрудник ГИБДД и сказал, что провалились под лед на стадионе» ( так в Усть-Уде называют этот участо водохранилища - авт.). У меня катер всегда на ходу стоит, он знал об этом. Я быстро подцепил лодку и рванул. Семен,сын мой, быстро подъехал помогать. Они далеко заскочили, один был от берега метрах в 150-200, другой в 100 примерно. Первый барахтался, а второй стоял на льду, но несколько раз проваливался, был изодранный, в крови. Глубина там большая, легко могли бы утонуть оба. Вытащил их на берег, там народу было много, полиция, скорая... Один, который постарше, был весь замерзший, его уже полностью свело от холода, лежал на льду и не шевелился. Передали их "Скорой".

Как выяснили спасатели, любители велосипедных прогулок по крошащемуся льду были изрядно подшофе и не оценили опасность. Спасатели будут ходатайствовать о награждении фермеров за спасение людей. А семьи пострадавших уже их благодарят.