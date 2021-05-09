Суровая техника, серьезные военные и немного грустные ветераны: лучшие фото Парада Победы 9 мая 2021 в Иркутске

Парад Победы в Иркутске 9 мая 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Победы. Иркутск встречает его уже 76 раз. Столько лет минуло с того солнечного и теплого дня 9 мая 1945 года, когда весь город высыпал на улицы встречать Победу. Этот праздник вписан в историю страны, в историю города и области, в историю каждой семьи. В годы войны ушли на фронт 200 тысяч жителей региона. Практически все взрослые мужчины, которые в состоянии были держать оружие. И женщины - сколько их, врачей, санитарок, связисток, прошло через лихолетье войны. И почти половина тех, кто собрался у сборных пунктов, полегла на полях сражений. В этот день мы чествуем тех, кто отстоял независимость нашей Родины, освободил народы Европы от фашистского ига. По традиции в городе возлагают венки и цветы к Вечному огню, проходит смотр военной техники. Самые впечатляющие видео и фото Парада Победы 9 мая 2021 в Иркутске - в нашем видео и фоторепортаже.

Вспомним. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 жителям региона. Дважды Героями стали генерал армии Афанасий Белобородов и военный летчик, в годы войны командир эскадрильи, а впоследствии генерал-майор авиации Николай Челноков. Именем этих людей в Иркутске названы улицы, их память чтят потомки.

И помнят войну ветераны... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город в годы войны был в глубоком тылу. На улицах не взрывались бомбы, не рвались снаряды. Но здесь шел свой бой. На заводах место отцов и мужей заняли женщины и дети, они сутками не уходили с рабочих мест, голодали, но отдавали все силы фронту. Из центра страны в Иркутскую область эвакуировали 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов, свыше 25 тыс. рабочих и специалистов. У нас в регионе размещались мощности предприятий захваченного немцами юга страны. Несмотря на отступление, из украинского Краматорска оборудование машиностроительного завода эвакуировали в Иркутск, из Луганской области - в Черемхово. Оборудование для производства одежды и обуви успели под бомбами вывезти из Днепропетровска и Одессы.

Ветераны. Вас осталось немного, но вы помните войну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И сразу пустили в строй! В Иркутске строили военные самолеты и собирали средства на танковые колонны, делали все для Победы. С 1941 по 1945 годы в регионе изготовили больше 2000 бомбардировщиков, 35 миллионов авиабомб, мин и артиллерийских снарядов. Около 100 тысяч раненых солдат лечились в местных госпиталях.И не случайно праздник Иркутск встретил в ранге "Города трудовой доблести".

Спасибо деду за Победу! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В честь тех, кто приближал День Победы, в городе прошел торжественный марш. Парад Победы.Первыми чеканили шаг воспитанники Иркутского кадетского корпуса имени кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова.

По главной площади города прошли военнослужащие Гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина краснознаменной дивизии, которая в годы войны участвовала во многих серьезных битвах. Тогда звание Героя Советского Союза присвоили 32 бойцам соединения, кавалерами ордена Славы стали 12 фронтовиков .

Также в параде участвовали сотрудники региональных УФСПП, ГУФСИН, Иркутской таможни, Восточно-Сибирский институт МВД России, курсанты военных учебных центров ИРНИТУ и Иркутского госуниверситета, Иркутское казачье войско и парадный расчет «ЮНАРМИИ». Сейчас в городе проходят концерты, а завершится все салютом в честь Дня Победы, который расцветит небо в 22.00

Возложение венков и цветов к Вечному Огню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фронт ушли 200 тысяч жителей Приангарья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И почти половина не вернулась назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Славы дедов не посрамим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В строю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памяти павших будьте достойны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад на главной площади Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветераны принимают парад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современная техника ракетчиков сурова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эх, путь -дорожка фронтовая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И девчонки в строю. Задорные! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет ничего вкуснее армейской каши. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА