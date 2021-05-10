«Восемь килограммов тротила взорвется в шесть утра»: подростки в Бурятии получат срок за ложное минирование школы

«Восемь килограммов тротила взорвется в шесть утра»: подростков в Бурятии будут судить за ложное минирование школы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Алло! Здание школы взлетит на воздух в шесть утра! Заложена бомба в восемь килограммов тротила…

Услышав декабрьским вечером 2019 года это сообщение по телефону, перепуганный вахтер одной из школ Баунтовского района Бурятии позвонил в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд с саперами. Здание и все подходы к нему оцепили спецслужбы. После осмотра выяснилось, что никакой бомбы в школе нет. А «заминировали» здание… подростки, решившие таким образом сорвать уроки.

Шутников быстро вычислили. Ими оказались двое 16-летних приятелей. Коротая вечер, школьники захотели развлечься и не придумали ничего лучше, как сообщить о заложенной в школе бомбе.

- Один из них включил телефон на громкую связь и позвонил в учебное заведение, другой подсказывал приятелю, что нужно говорить. Молодые люди даже параметры бомбы озвучили – восемь килограммов тротила, и время, в которое произойдет взрыв, - рассказали в пресс-службе Баунтовского районного суда Бурятии.

Теперь за заведомо ложное сообщение о миновании парней ждет суд. Первое заседание суда состоится 12 мая. Максимальное наказание по статье, по которой их обвиняют, - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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