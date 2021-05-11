«Я влюблена в горы, у нас роман»: девушка в инвалидной коляске поднялась на самую высокую вершину Саян

Девушка-колясочница поднялась на Мунку-Сардык, фото предоставлено героиней публикации Фото: Предоставлено

« Это лучший день рождения в моей жизни! Высота 2127 метров, мы поднялись ко второму лагерю, я задула там праздничные свечи — это было торжественно и очень красиво!», - радуется сибирячка Аюна Бербидаева. Казалось бы, молодец девушка, но что такого? Да, занялась альпинизмом, да встретила свой 21-ый день рождения на горном склоне в Саянах, поднявшись на нее вместе с друзьями. Но ведь не одна она такая! Все так. Если забыть о том, что у веселой, жизнерадостной девушки, заразительно хохочущей в камеру, очень редкое и страшное заболевание – паралич обеих ног, и уже почти 6 лет она прикована к коляске. Но… это еще не повод отказаться от обычной жизни, в которой должны быть и восхождения к вершинам. А как иначе?

Жизнь разделилась на «до» и после»

Пятнадцатилетняя Аюна из Улан-Удэ буквально разрывалась между своими увлечениями - бальные танцы, единоборства, музыкальная школа и уроки. Пока на талии не появился фурункул, но сейчас разве это проблема? Вырезали на следующий день.

- Это было так внезапно, не болезнь и не травма. Фурункул на талии в больнице благополучно, как тогда казалось, вскрыли, все, как тогда казалось, зажило, - вспоминает Аюна. - Но инфекция, видимо, каким-то образом попала в спинной мозг, и там началось воспаление. Так объяснили врачи. Я перестала чувствовать ноги.

Тогда казалось, еще немного - и все вернется на круги своя, надо лишь бросить все силы на лечение. Аюна с родными ездила в клиники по России, искала врачей за границей, но все было напрасно: ноги не двигались. Благодаря упражнениям появились незначительные улучшения, но и только. Хорошие прогнозы доктора пока не дают.

Недуг разделил ее жизнь на «до» и «после», но отнюдь не перечеркнул. Все так же активно девушка посещает почти все мероприятия, музеи, концерты, любит театр. Не опуская руки, Аюна занимается каждый день дома на специальных тренажерах, ездит в бассейн, тренирует мышцы. Она знает, что может быть лучше и надеется на чудо - медицина не стоит на месте. И по-прежнему открыта всему новому.

Готовясь к восхождению, спала на балконе

Летом 2019 года Аюна вместе с мамой и младшим братом Сашей отправилась на встречу альпинистов – мама с братом хотели подняться на гору, чтобы отметить там его 16-летие и решили узнать подробности у профессионалов. Посторонние люди нечасто посещают такие собрания.

- Я просто слушала обо всем, затаив дыхание, когда один из альпинистов, Баир, спросил меня, не хочу ли я подняться на Мунку-Сардык. Для меня это звучало так же, как если бы меня спросили, хочу ли я полететь в космос! Я, конечно, хотела пойти в горы, но я много чего хочу, - смеется Аюна. - Конечно же, я согласилась! Хотя я никогда и в палатке не спала до этого, даже когда могла ходить. А в этом походе поняла, что влюбилась в горы. Прошедшее показало – у нас серьезный роман.

Участники проекта "Аюна-2020", фото предоставлено героиней публикации Фото: Предоставлено

Казалось бы, поговорили и забыли. Мало ли. Альпинисты же начали думать, как осуществить мечту Аюны. И спустя пару месяцев ей позвонила альпинистка, сооснователь горного движения Хан-Тенгри Мария Савина с той встречи и сказала, что они решились на восхождение и пора начинать подготовку. Тогда стало ясно, что предложение не было шуткой и мечта может стать реальностью.

- Я загорелась! Поняла, что хочу подняться на вершину и на многое готова ради этого, - рассказывает девушка. – Горы стали для меня целью. В университете, где сразу на двух факультетах я изучаю экономику и иностранный язык, взяла академический отпуск, а потом и вовсе перевелась на заочку. Я ведь спортсменка и сразу понимала, сколько сил надо будет на это положить. Чтобы повысить выносливость, даже ночевала на балконе в спальном мешке!

Свои реабилитационные тренировки она дополнила силовыми, а с осени 19-го года начала занятия на скалодроме и на лыжной базе.

Аюна планирует стать спортсменкой-триатлонисткой, фото предоставлено героиней публикации Фото: Предоставлено

Чудо техники

Без поддержки новых друзей-альпинистов, а также мамы и брата, конечно, ничего бы не вышло. Желание Аюны подняться на Мунку- Сардык стало семейным проектом. Родные прошли обучение и получили альпинистские сертификаты. У девушки же были особенные, подходящие именно ей, занятия. Ей нужно было по максимуму натренировать руки. Ведь подниматься придется, опираясь на них. Но был еще один острый вопрос, который встал перед командой Аюны - это транспорт. Невозможно подняться на пик в обычной коляске, ведь даже по относительно удобному городу удается проехать далеко не везде. - Я читала историю Семена Радаева, колясочника из Саранска, у него тоже повреждение спинного мозга, правда, после аварии, - говорит Аюна. - Так вот он поднялся на Эльбрус в специальных санях для людей с ограниченными возможностями. Их сконструировали инженеры компании, специализирующейся на инвалидных креслах. Мои друзья связались с производителем кресел, и скоро ко мне приехали те самые сани, которые побывали на Эльбрусе! Я тренировалась в них, а потом наши энтузиасты создали еще более удобные.

На Улан-Удэнском приборостроительном заводе взяли за основу сани Радаева и разработали собственные. Основное отличие новых саней в том, что колеса на них одним нажатием кнопки можно снять и заменить на лыжи. На горе камни сменяются снежным покровом, так что лыжи необходимы.

С началом снежного сезона Аюна на санях училась "жумарить" на лыжной базе. "Жумарить" - передвигаться вдоль веревки со специальным зажимом. Девушка тянула раму, и устройство передвигало ее вперед по веревке, фиксируя положение и не давая таким образом саням откатиться вниз по склону.

- Это супертранспорт, разработкой уже заинтересовались некоторые туристические компании, хотят закупить несколько таких саней для своих клиентов, - рассказала Аюна. - Не думала, что наш проект будет иметь такие масштабы, но это здорово!

Аюна отметила свой 21-й день рождения на высоте 2127 метров, фото предоставлено героиней публикации Фото: Предоставлено

Проект "Аюна-2020"

Так мечта одной сильной девушки превратилась в проект. Поход на Мунку-Сардык был запланирован на прошлый год, но пандемия внесла свои коррективы. Решено было отложить подъем на год, но название проекта «Аюна-2020» менять не стали. Оно было знаковым. И, кроме всего прочего, было решено, что ее, Аюны, восхождение должно помочь другим людям. А для этого запланировали снять жизнеутверждающий мотивационный фильм о том, что границы существуют только в нашем сознании, и преодолеть их вполне реально.

За год тренировок Аюна лучше подготовилась к подъему на трехтысячник и 17 апреля настал долгожданный момент. Вся команда - она сама, альпинисты, спасатели, мама и брат Аюны вышли на склон высочайшей горы Восточного Саяна. Из 12 дней лишь пара дней порадовали погодой, в остальное время лицо обжигал ледяной горный ветер, шел снег и ночью за матерчатыми стенами палаток было по-зимнему морозно. Внутри же было тепло от печек и добрых друзей, Аюна ни секунды не сомневалась и не боялась. 22 апреля группа добралась до второго лагеря:

- Это лучший день рождения в моей жизни! Высота 2127 метров, мы поднялись к лагерю, я задула там праздничные свечи — это было торжественно и очень красиво! - поделилась впечатлениями Аюна. - И даже не смотря на то, что до вершины мы не дошли, это было прекрасно.

Самый опасный этап подъема на гору — путь к вершине. Именно в этот момент непогода разыгралась с новой силой, в таких условиях слишком рискованно было бы продолжать восхождение. Конечно, бывалые альпинисты могли бы противовесом, либо просто на руках поднять Аюну на самый пик, но она отказалась. Ведь это было ее испытание.

Мы почти поднялись до гребня на высоту 3238 метров из 3491 — и это отличный результат! - оценивает девушка свой первый поход. - Это был бесценный опыт. Я готова повторить приключение. Можно сказать, что теперь я «болею» горами!

Отдохнув немного после похода, девушка продолжила тренировки, ведь есть еще и другая ее мечта — стать спортсменкой и участвовать в триатлоне Ironman. Впереди еще столько непокоренных вершин!