«Ждите детей у турникета или на улице»: как в иркутских школах устроен пропускной режим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вся страна скорбит вместе с Казанью. 11 мая в столице Татарстана произошла страшная трагедия - массовое убийство в гимназии № 175. Возомнивший себя Богом (как он сам себя провозгласил) 19-летний Ильназ Галявиев проник в учебное заведение, 9 человек, среди которых 7 ребятишек и двое взрослых. В Казани начались похороны. Пока родители оплакивают своих детей, по всей стране начались массовые проверки школ. Не стал исключением и Иркутск. С 12 мая во всех учебных заведениях региона сотрудники Росгвардии проверяют меры безопасности и проводят инструктажи для учеников и учителей. Корреспондент "КП"-"Иркутск" отправились в свой рейд по городским общеобразовательных учреждениям и выяснили, может ли незнакомец проникнуть в школу.

РОДИТЕЛЯМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН!

Итак, первая точка для проверки – школа №26. Приехал сюда около 11 часов утра. Судя по тому, что около входа нет ни учеников, ни родителей, уроки в самом разгаре. Пробую попасть внутрь, но в глаза сразу бросается кричащее объявление на двери: «Внимание, родители, вход в школу строго запрещен! Просьба ожидать ребенка на крыльце!».

Поскольку мне ожидать было некого, смело открываю дверь. В холле – пусто, но даже туда не пройти. Путь в коридоры, где располагаются классы, вообще заказан. Дорогу преграждает турникет и строгий охранник в очках, сидящий за столом.

- А вы куда это? – с возмущенным любопытством спрашивает он меня, когда вплотную приблизился к «шлагбауму».

- Ребенка забрать, брата, первоклассника, - отвечаю первое, что пришло в голову.

Далее охранник с недоумением на лице, советует обратиться к окулисту. Объявление, которое написано большими жирными буквами, я ведь не заметил. И заканчивает беседу одним жестом – показал направление, куда я немедленно должен проследовать, то есть на выход. А я, продолжая изображать родителя, задаю наводящие вопросы.

- А это у вас всегда такой пропускной режим или усилили меры после трагедии в Казани?

- Всегда! – отрезал охранник. – У нас с этим строго. Вот и кнопка тревожная есть. Работает ли? Давайте проверим. Я нажму, но ложный вызов за ваш счет. Согласны?

Родителей в здание школ запускают только в фойе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УЧИТЕЛЬ ОБЖ В РОЛИ ЧАСОВОГО

Не согласившись, поехал в другую школу. В гимназии №44 пропускной кордон оказался еще более серьезный. Прямо за турникетом, словно часовой на посту(пусть и без оружия), службу нес крепкий мужчина. Как оказалось, заместитель директора и учитель ОБЖ Алексей Волк.

- В свете вчерашних событий в Казани, нам рекомендовали еще внимательнее следить за пропускным режимом, - объясняет Алексей Волк. – Хотя и раньше мы относились к вопросу строго. В школе организована система дежурств. Поэтому я здесь. Отстою на вахте первую смену, а затем меня сменит коллега и уйду на уроки. Безопасность ребят превыше всего. У меня у самого здесь дети учатся.Ну что этот турникет? Посмотрите, его же легко перепрыгнуть! А тут я хотя бы смогу сдержать потенциального убийцу.

На месте охранника в этой школе оказалась хрупкая женщина. Как меня заверили, мера временная. По словам Алексея, это была дежурная учительница. Настоящий охранник совершал обход вокруг школы, проверяя двор и все 9 выходов, что есть в здании.Ну а я отправился дальше.

Учитель ОБЖ Алексей Волк в роли часового. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ПУСКАЮТ ДАЖЕ БЫВШИХ УЧЕНИКОВ

На очереди школа № 14. Сюда прибыл аккурат к окончанию уроков первой смены. Во дворе замечаю женщину, которая явно ждет своего ребенка.

- У меня здесь учатся две дочки – в 1 и 7 классе, - рассказывает Лариса Мамотова. – Мы живем в доме, который находится прямо напротив школы. Но после трагедии в Казани я сегодня все же решила встретить девочек. Почему жду на улице? Внутрь не пройти, только до турникета. И так было всегда. Более того, у моего ребенка сегодня день рождения. Мне не разрешили даже угощения пронести в класс. Хотя меня учителя знают. Не пускают даже старшую 19-летнюю дочь, которая окончила школу несколько лет назад. Ее ведь все прекрасно знают, но режим строгий. Ведь в и в Казани нападавший тоже бывший выпускник.

Иркутянка Лариса Мамотова теперь боится отпускать детей одних Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на принятые меры, Лариса признается, что все равно беспокоится о безопасности детей.

- Мы ведь не знаем, как объяснить детям, как правильно вести себя в случае подобного нападения, - говорит Лариса. –Что делать при землетрясении и пожаре нашим ребятам объясняют, а вот как поступать, если зашел такой вот отморозок? Прыгать из окна 2-3 этажа тоже смертельно опасно. В родительском чате мы уже обсуждаем эту тему.

Вообще, в этой школе два входа. Центральный оказался закрыт, так как в фойе шла репетиция концерта, иду к запасному. У самой двери за столом сидит женщина-вахтер. Пока она отвлеклась, в наглую прохожу мимо нее.

- Куда идете! – слышу командирский голос за спиной. – Дальше нельзя. Вы за ребенком? Ждите здесь.

Досталось после меня и мужчине, он даже не успел зайти на порог. Сразу получил от ворот поворот: «Ждите на улице!». Но не пришлось, навстречу в ту же секунду выбежал мальчик с криком: «Папа, привет!». В

Уже уходя, во дворе школы встречаю экипаж Росгвардии. Проверка! Вместе с двумя бойцами, возвращаюсь обратно в здание.

Сотрудники Росгвардии проверяют, как работают тревожные кнопки в школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОВЕРИТЬ ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ

- Наша задача сегодня – проверить, работают ли тревожные кнопки, - на ходу отвечает росгвардеец Игорь. – По списку минимум 7-8 школ, мы прибыли на вторую точку. По городу работает несколько экипажей, за несколько дней мы должны объехать все учебные заведения.

И это действительно так. Приехав в следующее общеобразовательное учреждение, встречаю другой экипаж росгвардейцев. А вот общая картина не поменялась. Снова уткнулся в турникет, за который не пробраться ни под каким предлогом. Хоть ты хоть отец, хоть брат, хоть сват.

Ни в одной из школ нам так и не удалось пройти дальше турникета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да, у нас дальше турникета не пройти, - подтверждает охранник школы №27 Андрей Никитин. – Если надо, вызовем учителя, и он приведет ребенка. Я, кстати, на месте не сижу. Каждые два часа обход вокруг здания. На это время меня подменяет вахтерша.

Подводя итог рейда, говорить о полной готовности всех школ Иркутска к подобным атакам пока рано. Не исключен тот факт, что меры действительно усилили после тревожных вестей из Татарстана, а через пару месяцев о них забудут. Итоги массовой проверки силовиков станут известны позднее. Кстати, после ухода детей на летние каникулы, Росгвардия, МВД и МЧС проведут дополнительные тренировки и учения.