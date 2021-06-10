До мозга оставался миллиметр: школьнику в лицо воткнулась щепка, иркутские врачи такого еще не видели

До мозга оставался миллиметр: в Иркутске врачи спасли подростка, которому щепка проткнула лицо. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

"Вам срочно надо ехать в Иркутск!" - увидев 17-летнего парнишку, у которого между щекой и глазом торчала глубоко засевшая щепка, воскликнули врачи в Качугской районной больнице. Мама привезла его, истекающего кровью, из поселка Карлук, что в 60 километрах от райцентра. Подросток мужественно держался и терпел боль.

- Я занимаюсь воркаутом. Это тренировки не только на турниках, но и обычные, например, мы бегаем, - позже поделился мальчик. - Во время бега я споткнулся и упал лицом на обрезанные старые кусты акации. Сознание не потерял, дошел до дома. Мама меня увидела - ужаснулась...

На следующий день скорая отвезла их в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске. Медики такое ранение увидели впервые. Парнишку срочно отправили на операцию, а перед этим сделали МСКТ.

- Снимок показал, что инородное тело вошло глубоко, - рассказал врач отделения челюстно-лицевой хирургии Ивано-Матренинской детской клинической больницы Сергей Громыко. - Палка не дошла до мозга буквально на миллиметр, а если бы рана оказалась чуть выше - был бы поврежден глаз.

Для того чтобы вытянуть деревяшку, пришлось приложить усилия даже сильным мужчинам.

- Нам нужно было убрать не только само инородное тело, но и осколки, и мелкие частички коры, - делится Сергей Громыко. - Почти час мы искали осколки и промывали рану.

Затем медики измерили щепку. Выяснилось, что она вошла внутрь на целых 8 сантиметров из 11!

- Пациент продолжает лечение в больнице, - сообщил врач-оториноларинголог Иван Зеленский. - После попадания инородного тела в мягкие ткани всегда возникает воспалительный процесс. Дело в том, что остаются микроскопические частички, которые нельзя удалить вместе с основным инородным телом, да и оно само было грязное. Кроме того, пациент приехал к нам почти сутки спустя после ранения.

Сам парнишка говорит, что чувствует себя уже намного лучше, разве что пока не ощущает верхнюю губу - нервы еще восстанавливаются.

Медики отметили, что полтора месяца назад уже столкнулись с подобным случаем: ребенок, катаясь с горки, улетел в кусты - ветки проткнули ему щеку, зашли в нос и обломились. Правда, они были тонкие, а ширина этой деревяшки - около двух сантиметров.