Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 мая: больше 66 тысяч человек в регионе вылечились от COVID-19 за время пандемии

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 68 тысяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 мая. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в региона продолжается. По данным Оперативного штаба региона, 14 мая количество случаев инфицирования на территории Приангарья возросло до 68 040. В это число за сутки попали 115 человек, получивших накануне положительные результаты тестов на COVID-19.

- За минувшие сутки отрицательные результаты пришли 149 боровшимся с COVID-19, - отмечают специалисты. – Всего выздоровели с начала пандемии уже 66 010 гостей и жителей региона.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 мая: в больницах 1111 пациентов с COVID-19

Радует, что большинство зараженных уже здоровы, но расслабляться не стоит, поэтому в регионе все еще действует масочный режим. Ведь в больницах Приангарья по-прежнему более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

- Сейчас под постоянным наблюдением медиков в ковидных госпиталях находятся 1111 пациентов, - уточняют в региональном штабе.

К несчастью, также продолжаются смертельные исходя течения болезни. За сутки COVID-19 унес жизни еще восьми человек. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2732 человека: причиной смерти 2458 из них стал коронавирус, еще 274 с таким же диагнозом стали другие тяжелые болезни.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 мая.

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