Остаться в живых: как спастись, если вокруг стрельба или раздались взрывы

Что делать и чего не делать, чтобы остаться в живых, если совершено нападение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нападение на школу в Казани 11 мая унесло 9 жизней, в том числе – семерых подростков. За жизнь 21 борются врачи. Увы, но за последние годы не единственный случай. ЧП подобного рода были в Подмосковье, Перми, Стерлитамаке и Улан-Удэ. Что делать? Как не стать жертвой? Ответ есть. Быть максимально незаметным. «Раствориться» в пространстве. Никак не проявлять ни агрессию, ни страх. А во многих случаях и вовсе притвориться мертвым. Если коротко, то это и есть главные правила поведения при встрече с опасностью, от кого бы она ни исходила. Советами делится эксперт по выживанию и преподаватель ОБЖ в авиационном колледже Иркутска Федор Садовников.

ЕСЛИ ИДЕТ СТРЕЛЬБА

Что делать?

1.Забаррикадироваться в классе.

Сделать это достаточно просто. Закрыть дверь, перекрыть вход партами. Спрятаться в шкафы, под парты, в угол и не шуметь. И по возможности сообщить о ЧП смс-кой.

2. Выпрыгнуть в окно.

Это возможно в том случае, если вы находитесь на первом этаже, а кабинет закрыт.

3. Лечь на пол и молчать

Если преступник уже зашел в помещение, то больше шансов выжить у тех, кто лежит или уже спрятался. Чаще всего стреляют в тех, кто двигается, плачет или кричит. Никаких резких движений и шума. Не двигаться!

Чего делать нельзя?

1.Преграждать путь и вести переговоры

Почему? Застрелит. Для стрелка важна цель, а авторитетов, которых он «уважает», уже не существует.

2. Убегать от человека с оружием, если он вас видит

Почему? В этом случае вы автоматически становитесь мишенью, в которую начинают стрелять, как в тире. А вот если все происходит далеко, нужно постараться убежать подальше.

3. Быть на видном месте.

Основная задача остаться незамеченным. Сделать это, оказавшись в центре комнаты, у окна или у двери практически невозможно. Надо заранее максимально уйти из опасных зон.

Если раздался взрыв. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЕСЛИ РАЗДАЛСЯ ВЗРЫВ

Что делать?

1. Немедленно упасть на пол, прикрывая голову руками.

2. Понять, ранены вы или нет.

3. Когда наступит затишье, как можно быстрее покинуть это место.

Чего делать нельзя?

1. После взрыва нельзя сразу вставать, сделайте паузу. Смысл в том, что взрыв может быть не один, а серия.

2. Нельзя геройствовать. Лезть на рожон, не имея специальной подготовки, не стоит. Можно погубить и себя, и других.

3. Нельзя бежать в толпе. Спасаться надо в одиночку. Принципы коллективизма в этом случае не работают. Могут просто затоптать.

Что делать, если у нападающего нож. Фото: Иван ВИСЛОВ

НАПАЛИ С НОЖОМ

Что делать?

1. Понять намерения преступника. Как правило, это попытка ограбления или изнасилования.

2. В первом случае все отдать и не сопротивляться. Жизнь дороже.

3. Во втором случае сделать вид, что подчиняетесь. «Я сделаю все, что вы скажете». А самой улучить момент, схватить за плечи и со всего упора ударить в пах. А после этого сильно хлопнуть ладошками по ушам. Пока придет в себя, у вас будет возможность убежать.

Чего делать нельзя?

1. Не защищать вещи и ценности. Если вас убьют, они не понадобятся.

2. Бояться «сделать больно», если это необходимо. Тут надо понимать — либо ты, либо тебя. Вам главное выиграть фору во времени.

3. В борьбе за жизнь допустимы любые «запрещенные» приемы.

Привлечь внимание и позвать в случае опасности на помощь полицию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВАС ПРОВОЦИРУЕТ ТОЛПА

Что делать?

1. Бежать. Любым способом быстро покинуть место конфликта.

2. Позовите на помощь, привлеките к себе внимание прохожих.

3. Постарайтесь найти убежище ( общественное место, здание).

Чего делать нельзя?

1. Не терпеть молча. Лучше от этого не будет, только хуже.

2. Не вступать в диалог. Если группа поставила перед собой цель вас затравить или отобрать у вас что-то, она это сделает.

3. Не угрожать полицией. Это еще более накалит ситуацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Если напала собака, зверь или потерялись в лесу

Гораздо чаще современного человека подстерегают опасности, никак не связанные с действиями других людей. Например, бродячие собаки, настоящий бич больших городов. Гуляют стаями и как спастись от них в случае нападения, непонятно. А если житель мегаполиса, который совсем не охотник, вдруг решит съездить в лес за грибами, чего он последние 10 лет не делал, дело может обернуться по-разному и не всегда хорошо. Рассказываем, как себя вести.

От собак тоже надо уметь спасаться грамотно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕСЛИ НАПАДАЕТ СОБАКА

Что делать?

1. Собак пугают хлопки и резкие звуки. Действуйте.

2. Наклонитесь, будто подбирая палку или камень. И размахивайте рукой. Собаки понимают угрозу.

3. Если нападение неизбежно, подставьте предплечье, закрыв горло и лицо. Бейте пса свободной рукой и ногами.

Чего делать нельзя?

1. Не поворачиваться спиной. Собака нападет

2. Не смотрите собаке либо другому хищнику в глаза. Это провоцирует агрессию у любого животного.

3. Не давайте животному почувствовать ваш страх. Сохраняйте спокойствие.

Как спастись от медведя. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЕСЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ХИЩНИКОМ В ЛЕСУ

Что делать?

Если это медведь и он рядом, притворитесь мертвым. Это единственное спасение. Может помять, но не задерет. Он падальщик.

Если это детеныш, оставьте его, где он есть. Как правило, в спасении зверь не нуждается. И мама где-то поблизости. Может напасть.

В магазинах продаются баллончики с перцовой смесью. Либо «шумные» устройства». Пойдет и против собак, и против других животных.

Чего делать нельзя?

1. В случае встречи с медведем нельзя пытаться нападать на него. Это будет последнее сопротивление в вашей жизни. Лучше не двигаться.

2. Не надо залазить на деревья. Мишки умеют это лучше вас.

3. Если вы возьмете детеныша на руки, мать его не примет. Чужой запах.

Если потерялись в лесу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Что делать?

1.Оставаться на месте. Если вы не таежник.

2. Если рядом трасса, будет слышаться гул. Можно выйти на звук.

3. Если дело идет к ночи, найти место для ночевки.

Чего делать нельзя?

1. Не ходить кругами в поисках тропы. Только выбьетесь из сил.

2. Не впадать в панику. Если вы потерялись, вас будут искать. И найдут.

3. Разжечь костер ( без спичек и припасов там делать нечего).