Полицейский спас людей из упавшей с моста в реку машины в Бурятии

Семен Малых помог сибирякам в шоковом состоянии добраться до берега. Фото: ВСЛУ МВД России на транспорте

[Спасите! Спасите!] Этих криков, раздававшихся из-под Генеральского моста в поселке Горхон в Бурятии, никто из проезжавших автомобилистов не слышал. Слова просто терялись в шуме вод реки Уда. Остановился на мосту только транспортный полицейский, его внимание привлекло поврежденное ограждение. И чутье не обмануло сержанта Семена Малыхина. Следы были свежими.

- Возвращался в выходной день из родного поселка Горхон к себе домой в Улан-Удэ, остановился чтобы посмотреть, из-за чего поврежден мост, глянул вниз, а там - в Уде - легковушка затонувшая, - говорит водитель Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте Семен Малыхин. – А неподалеку на островке метрах в 15 от берега два парня и две девушки руками машут, кричат о помощи.

Телефоны сибиряков, по всей видимости, утонули вместе с машиной. Ждать помощи им было не откуда, место не такое проезжее - все-таки поселок от столицы республики Бурятии Улан-Удэ находится в 115 километрах, а выбраться самим по воде нереально – течение реки очень быстрое.

- Позвонил спасателям и решил сам спуститься за ними, - говорит транспортный полицейский. – Я - местный и знаю, что под мостом есть металлоконструкции, по которым можно было добраться с этого острова на берег.

Какими огромными от удивления стали глаза стоявших в мокрой одежде «робинзонов», когда Семен начал спускаться за ними по мосту он уже не увидел. Действуя четко, мужчина спустился к замерзшей четверке и одного за другим начал выводить на мост.

- Поочередно, придерживая их и указывая дорогу, Семен вывел пассажиров на берег тем же путем, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – Когда последний из них был спасен, прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Как выяснилось, упавшие в машине с моста в воду сибиряки не пострадали - они живы и здоровы. И это можно считать чудом, ведь высота моста около 10 метров. На островке сибиряки провели порядка получаса и неизвестно, сколько бы еще они простояли там, если бы не бдительность транспортного полицейского.

В благодарность за помощь на дороге Семену Малыхину руководство Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте объявили благодарность.

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