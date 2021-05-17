Синоптики предупредили о непрекращающихся дождях в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока жителям некоторых городов центральной России, где в эти дни наступила жара под +35 градусов впору ходить на работу в шортах, иркутянам пора заново доставать куртки поплотнее, а главное – зонтики. Они пригодятся горожанам как минимум до пятницы, а, может, и в выходные тоже. Ведь долгожданное потепление, если верить синоптикам, снова откладывается.

- Над Приангарьем завис циклог, - объясняет «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Поэтому на всю предстоящую неделю прогноз не радужный. Дожди ожидаются каждый день. До среды осадки слабые, столбик термометра покажет от +12 до +15 градусов, ветер до 14 м/с четверга, 20 мая, станет холоднее: дождь усилится, а температура понизится до отметки +10.

Увы, но синоптикам нечем порадовать нас и на выходные. В субботу в Иркутске также осадки, да еще и порывы ветра усилятся до 20 м/с. Стоит ли бояться паводков? По словам специалистов, дожди все же будут не настолько сильными, чтобы уровень воды в реках начал резко подниматься.

- Все отмечают, что этот май слишком облачный и дождливый, - продолжает Юлия Янькова. – Это так, но самым холодным его назвать нельзя. По нашим наблюдениям с 2011 года каждый май у нас очень контрастный. Самым теплым можно назвать только 2017-й. На самом деле в этом году температура в последний весенний месяц в Иркутске близка к норме. А вот на севере сразу на 6 градусов выше.

Что касается количества осадков, то в первой декаде мая, в столице Приангарья выпало уже 21 мм при месячной норме в 33 мм. На этой неделе эта статистика, конечно, ухудшится. Когда ждать жару, синоптики сказать пока не могут. Циклон встал стеной и тепло не пропускает. Похоже, что вся надежда остается на июнь.