Полицейские и кинологи Иркутска отобрали у сибиряка питбуля, которого он хотел спустить на соседей

Тот самый питбуль. Фото: питомник "К-9"

«Помогите, наш сосед ведет себя неадекватно и грозится натравить злого питбуля. Мы боимся за себя и наших детей!». Такой вызов поступил на днях полицейским от жителей панельной пятиэтажки в микрорайоне Юбилейный Иркутска. Уже на месте оперативники поняли – дело еще серьезнее, чем описали соседи. Владелец бойцовской собаки не просто не открыл оперативникам двери, но и взялся запугивать. Вышел на балкон и на весь двор «предупредил» якобы вооружен до зубов.

- У меня есть автомат Калашникова и базука, - начал кричать владелец пса. – Я могу пальнуть.

Чтобы открыть дверь, полицейские позвали на помощь спасателей, а чтобы в случае опасности, нейтрализовать питбуля, которого владелец уже грозился спустить с поводка, позвонили в питомник «К-9». После этого развернулась настоящая спецоперация. Когда сотрудники службы спасения сумели все-таки проникнуть внутрь квартиры, увидели такую картину. Хозяин стоял в коридоре и с трудом удерживал на поводке вырывающегося и лающего питбуля.

- С трудом, но всем вместе нам удалось уговорить мужчину отдать пса, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Оказалось, что собака еще адекватнее хозяина. Просто оказалась в неправильных руках, в которых она была как оружие. Дело в том, что питбуля нужно дрессировать, ему нужен полный контакт с хозяином. Такой собаке требуется много движений, так как в ней море энергии. Без намордника гулять с ним опасно. Если вырвется и нападет на прохожего, может прокусить человеку кость. И хозяин даже не сможет оттащить своего питомца.

Разъяренную собаку увезли в питомник, где она будет находиться, пока ей не подыщут нового адекватного хозяина. К старому домой, она, скорее всего уже не вернется.

- Вообще, непонятно он ее владелец или нет, - продолжает Вячеслав Славин. – Пусть доказывает в суде. Документов на животное у него не оказалось. Ни чипа, ни клейма тоже не обнаружили. Если отдать питбуля обратно, он точно кого-нибудь загрызет.

А вот грозит ли самому мужчине наказание за угрозы выстрелить из базуки и спустить пса с поводка, пока неизвестно.