Конфликт у ночного клуба в Иркутске обернулся стрельбой: 30-летний отец двоих детей погиб при задержании Росгвардией

У погибшего Ильи остались двое детей. Фото: предоставлено матерью погибшего Ильи Филиппова.

Мать 30-летнего ангарчанина Ильи Филиппова Светлана не может поверить, что ее сына больше никогда не вернется домой. Двое ее внуков никогда не увидят отца. Ильи не стало в ночь на 1 мая. Ту ночь он проводил в ночном клубе Иркутска. Беды, казалось, ничего не предвещало… Накануне вечером он отмечал свадьбу друга. После кафе, где был банкет, поехал в клуб.

- Это кафе находится недалеко от ночного клуба, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" мать Ильи Филиппова Светлана. – Илья с другом, который также был в качестве гостя, решили продолжить вечер в клубе.

Что было дальше, Светлана знает лишь со слов очевидцев, следователей, товарища сына, а также с записей видеонаблюдения. Со слов женщины, как только мужчины зашли в развлекательное заведение, у них произошел конфликт с охранниками. Из-за чего? Пока непонятно.

- Был ли конфликт, была ли драка, я точно не знаю, - продолжает Светлана. – Но охранники решили вывести ребят на улицу и вызвали Росгвардию.

Продолжение конфликта на уличной парковке сняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно мужчину в белой рубашке, на ногах стоит неровно, пошатывается, словно пьяный. Это и есть Илья. Через несколько секунд к нему подходит мужчина в черном (по словам Светланы, это один из охранников клуба) и пытается скрутить руки. На помощь ему выдвигается сотрудник Росгвардии, он стоял примерно в метре от них. Судя по видео, он попытался надеть на запястья Ильи наручники. Через пару секунд человек в черном и росгвардеец резко отходят в сторону. А Илья делает пару шагов в сторону, держась руками за спину, а потом падает на асфальт. Видео обрывается.

- Как рассказали следователи, в руках у росгвардейца оказался заряженный пистолет, - объясняет Светлана. – Когда он пытался надеть Илье наручники, произошел выстрел. Случайно или специально сотрудник нажал на курок, я не знаю. Пуля попала Илье в печень. Через несколько минут сын умер прямо на асфальте.

Что произошло? Съемки с камеры видеонаблюдения порождают больше вопросов, чем ответов. Предшествовала ли драка? Представлял ли Илья угрозу сотруднику Росгвардии? На кадрах этого не понятно. В соцсетях под тем самым видео пользователи обсуждают разное. Мол, как охранник и росгвардеец не смогли усмирить явно нетрезвого человека, который и на ногах держался некрепко. Ведь видно же, что сопротивления тот не оказывал. Но есть и те, кто парня не защищает. Говорят, что Илья мог выхватить у представителя правопорядка табельный пистолет, а потом либо случайно выстрелить в себя, либо это сделал росгвардеец, обезоруживая нетрезвого посетителя, завладевшего оружием. Также обсуждают, что Илья и сам мог быть вооружен, и росгвардейцу пришлось в него стрелять, защищаясь. Но все это всего лишь догадки, а истинную причину установит следствие.

А вот как выглядит официальная версия произошедшего со слов следственного комитета и Росгвардии.

- Оба мужчины в ночь на 1 мая пришли в клуб сильно пьяными и начали вести себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – У них произошел конфликт с охранниками, которые не пропустили их в заведение и вызвали Росгвардию. Сотрудники предложили этим двум посетителям проехать в отдел полиции, на что те отреагировали неадекватно. Росгвардеец сделал предупредительный выстрел, однако один из мужчин начал оказывать физическое сопротивление. Позже произошел еще один выстрел. Пуля попала в мужчину, который погиб на месте. Также ранен оказался охранник ночного клуба.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Сейчас проводятся экспертизы.

- Мы проводим проверку, - рассказали в Росгвардии по Иркутской области. - Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Как вел себя перед гибелью Илья, правомерно применил оружие росгвардеец или нет? Ответы на все эти вопросы следователям еще предстоит найти. То, что Илья был пьян, его мать не отрицает. По ее словам, ранее сын в конфликты не попадал. Мужчина пил только по праздникам, был семьянином и работал торговым представителем.

- Конечно, я не исключаю, что из-за алкоголя Илья мог неправильно себя повести в той ситуации, - говорит она. - Характер у него был боевой. Возможно, он не подчинился требованиям или что-то сказал. Но это не значит, что сотрудники Росгвардии имеют право открывать огонь на поражение. Не понимаю, почему нельзя было вызвать подмогу, чтобы скрутить сына и все. Сын ведь был без оружия. Пусть лучше бы сейчас мой сын сидел в тюрьме. Зато он был бы жив. А теперь мне его уже не вернуть.

Не вернуть отца и двум детям Ильи. Одному из них 3 года, второму всего 8 месяцев.