Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 мая: больше 5 тысяч человек в регионе болеют COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 17 мая. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 17 мая составляет 68 392. За сутки в это число вошли еще 117 человек, получившие накануне положительные результаты тестов на COVID-19.

За этот же промежуток времени в регионе выздоровели 34 ранее инфицированных, всего вылечить удалось 66 301 гостя и жителя Приангарья.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 мая: в больницах 1166 пациентов с COVID-19

На данный момент в Иркутской области новой коронавирусной инфекцией болеют 5204 сибиряка. Большинство из них – 4038 – переносят заболевание в легкой форме, поэтому медики разрешили им лечиться амбулаторно. В ковидных госпиталях 17 мая под постоянным наблюдением врачей находятся 1166 пациентов, 83 из них в тяжелом состоянии.

Увы, летальные исходы продолжают регистрировать каждый день. Сегодня стало известно, что еще семь человек скончались COVID-19 . Всего за время пандемии Приангарье потеряло уже 2756 человек: коронавирус стал причиной смерти 2481 из них, еще 275 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 мая.

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