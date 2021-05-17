Шедевры Малевича и Церетели впервые привезли в Иркутск

Картины Зураба Церетели и Каземира Малевича можно увидеть в Иркутске Фото: Александра ЛУКАНИНА

- Это что, кирпичи? – недоумевают первые посетители выставки «Личная история». – Такое современное искусство… Да в них можно разглядеть лица!

Войдя в зал Иркутского художественного музея, придется определиться: налево пойдешь, поп-арт увидишь, направо – узнаешь много личных историй. Экспозиция разделена на две половины, в одной части искусство современное, местами непонятное, но очень интересное: фотографии, живопись, арт-объекты и полотна в стиле Энди Уорхола. Все это создано для популярности, обобщенные образы достаточно узнаваемы, но кое над чем придется подумать.

Выставка «Личная история» подготовлена Московским музеем современного искусства специально для показа в Иркутске. Сибиряки увидят более 80 произведений из коллекции музея таких авторов как: Казимир Малевич, Александра Экстер, Зураб Церетели, Гриша Брускин, Андрей Бильжо, Леонид Пурыгин, Юрий Альберт, Владислав Мамышев-Монро, Наталия Турнова, Татьяна Ахметгалиева и других. Выставка будет работать в Главном здании Иркутского художественного музея с 18 мая по 18 июля. Корреспондент «КП» стал одним из первых, кто увидел работы мастеров:

Выставка работает с 18 мая по 18 июля Фото: Александра ЛУКАНИНА

- Здесь у нас портрет двух братьев-борцов, символ мужественности, - рассказала московский куратор Екатерина Зайцева. – И тут же рядом сбивает пафос груда треснутых кирпичей, как будто их разбили каратисты. Забавно, что сверху рельеф лица. Такая ирония над культом силы.

- При этом незамысловатом сюжете люди настолько серьезные, что сравнить фото можно разве что со снимками 19 века, когда выдержка фотоаппарата была долгая, люди стояли несколько минут, глядя в объектив и не моргали, - объясняет Екатерина Зайцева.Эти 10 кирпичей не разбираются, их так и привезли из Москвы – больше 30кг. Что еще увидят посетители? Например, огромные фотографии, с которых смотрят сельчане: кто возле телеги, кто с ребенком на руках возле пруда с гусями.

Художники писали и фотографировали себя, своих родных и близких. Из Московского музея современного искусства в числе других в Иркутск приехали портреты жен Казимира Малевича и Зураба Церетели. Почему не сами портреты классиков?

- Портрет Натальи Андреевны – пара к автопортрету Малевича, но когда они представлены вместе, никто не обращает особого внимания на супругу, поэтому мы решили привезти только женщин, которые были музами для великих авторов. Напротив портретов жен – еще один любопытный экспонат. Хотя бы потому, что его создатель вовсе не художник, а знаменитый поэт Андрей Вознесенский. С акварельного автопортрета смотрит румяный, растрепанный паренек – таким был Андрей, когда учился на архитектора. Под картиной висит обычная кухонная советская терка, на раме подпись: «Свежие овощи». То ли поэт был тогда молод и свеж, как овощ, то ли он сам овощ… Смотрите и рассуждайте.

Выставка «Личная история» подготовлена Московским музеем современного искусства и Иркутского областного художественного музея Фото: Александра ЛУКАНИНА

Выставка содержит три тематических блока: «Частное», «Общественное», «Личное». Первые два раздела показывают разнообразие портретов, третий посвящен истории изображения лиц: как меняется манера их написания художниками, какие формальные эксперименты ставятся над этой важнейшей составляющей любого портрета.

Иркутский областной художественный музей им.В.П.Сукачева С 18 мая по 18 июля, Вторник – воскресенье с 10:00 до 18:00, выходной день – понедельник Цена билетов: 50-200 рублей.