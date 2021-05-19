"Назовем Терминатором, заслужил": растерзанную собаками белку спасли в иркутской зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея

- Живого места на тельце не было и собирать зверька пришлось под общим наркозом, иначе болевой шок было не пережить, - так начинается история новой жительницы иркутской зоогалереи в "Инстаграм". Ее сотрудникам часто приходится спасать жизни животных, даже самых маленьких и хрупких.

Накануне помощь понадобилась рыженькой белочке, ее неравнодушные прохожие вызволили буквально из собачьей пасти. Животное истекало кровью, его отвезли на осмотр к специалистам зоопарка в надежде, что там помогут.

- Из-за обилия собачьей слюны и собственной крови на шкурке, даже приступать к осмотру было страшно, но отступать некуда. Если до нас доехал, значит жить хочет, - вспоминают в зоопарке. Никто из ветеринаров не мог дать стопроцентной гарантии, что организм грызуна сможет перенести операцию и наркоз. Но пушистая красавица усиленно цеплялась за жизнь.

После одной ночи в стационаре Терминатор, так сотрудники зоогалереи хотят назвать белку за силу и стойкость, чувствует себя хорошо и уже ест с большим аппетитом. Если зверек сможет полностью восстановиться, его обещают вернуть в природу. В комментариях официального аккаунта иркутского зоопарка местные жители желают больному скорейшего и выздоровления и предлагают гостинцы в виде сосновых шишек.