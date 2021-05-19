Синоптики предупредили о заморозках в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутской области в этой весной явно не балует сибиряков. Особенно погодными условиями недовольны дачники – не знаешь пора высаживать рассаду в огород или повременить.

Если на вашем садовом участке еще ничего не посажено, можете радоваться своей предусмотрительности. Если же уже культуры «колосятся» в ближайшие дни стоит позаботиться – прикрыть их теплым материалом на ночь. Синоптики предупреждают о заморозках в Иркутской области. Однако приморозит не по всему Приангарью.

- Заморозки ожидаются 19-21 мая в западных, северо-западных районах, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В эти даты ночью и утром там столбики уличных термометров опустятся до 0…-5 градусов.

Что касается остальных территорий региона, то их заморозки, по данным Иркутского Гидрометцентра, побеспокоить не должны. Хотя сегодня в северных районах метеорологи говорят, что выпадет мокрый снег.

Погода в Иркутске в ближайшие дни она не изменится – так и будет серое небо над головой, временами осадки: 19 мая днем до +13…+15, а вот с четверга, 20 числа, придет похолодание: и дожди усилятся, и температура воздуха понизится до +10. По данным Гидрометцентра России в областном центре в пятницу всего +7 и осадки. Выходные 22-23 мая также будет пасмурными и дождливыми, до +11.

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