Названы новые сроки и адреса отключений горячей воды на 10 дней в мае 2021 в Иркутске. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Только что стали известны новые сроки отключения отопления в Иркутске. Теперь следует ориентироваться на дату 24 мая. И, скорее всего, она окончательная. Хотя погоду в городе жаркой не назовешь, но в нормативные среднесуточные 8 градусов плюс она должна укладываться. Стоит учесть, что обычно в городе батареи становились холодными уже 15 мая, в этот раз помешала затяжная весна. Впрочем, жильцы каждого дома могут принять общее решение и "отрубить" тепло на несколько дней раньше. Как это сделать правильно, рассказали энергетики.

Тем временем, одновременно с отключением отопления на тепловых сетях города специалисты приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. На это время традиционно отключают горячую воду. Называем уточненные графики и адреса.

с 10 утра 24 мая до 17.00 2 июня

Правобережный округ

Улицы: Чкалова, Марата, Свердлова, Российская, Ленина, Сухэ-Батора, Канадзавы, б. Гагарина, Сурикова, 5 Армии, Степана Разина, Карла Маркса, Горького, Желябова, Рабочая, Некрасова, Пролетарская, Халтурина, Каландаришвили, Дзержинского, Тимирязева, Чехова, Карла Либкнехта, Володарского, Фурье, Урицкого, Литвинова, Партизанская, Декабрьских событий, Бурлова, Кожова, Гаврилова, Чудотворская, Чкалова, Сударева, Красного Восстания, Цесовская Набережная, остров Юность, Полины Осипенко, Ярослава Гашека, Польских Повстанцев, Ударника, Франк-Каменецкого, Пугачева, Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, Красногвардейская, Иосифа Уткина, Подаптечная, Ямская, Бабушкина, Софьи Перовской, 3-го Июля, Гершевича, Богданова, Черемховский, Кооперативный, Гусарова, 8-ое Марта, Сударева, МОПРА, Волконского, Волочаевский пер., Проспект Большой Литейный, Пионерский пер.м-он Топкинский.

Свердловский округ

ул. Шпальная ветка, 1а, 3, 7 5, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ул. набережная Иркута 1, 1\1, 1\2, 1 к, 19, 27, 28, 30, 30 а, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43

ул. Николая Вилкова 1, 2, 3

ул. Ивана Сивко 8, 15, 17, 19, 21

ул. Иркутная 2, 2а, 2\1, 2\2

ул. Челнокова, 1

ул. Тургенева 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 19а, 24, 27, 27а

ул. Маяковского 2, 4, 6, 8, 12

Спортивный переулок, 1,3, 5а, 5л1, 5 к2, 9

ул. Джамбула, 3

ул. Березовая Роща, 5а, 30

ул. Ракитная, 14

ул. Сергеева 3, 3а, 3\1, 3\4, 3а\1, 3б\1, 3 ст14, 3\13, 3\2, 3\6, 5\6, 5\7, 5\4, 5\8, 3\5

ул. Железнодорожная 4-ая, 24