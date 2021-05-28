АНХК: чем гордится предприятие, давшее Ангарску жизнь

Компания - в десятке крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Фото: АО «Ангарская нефтехимическая компания»

Ангарск и АНХК связаны неразрывно, ведь город родился благодаря нефтеперерабатывающему предприятию. Спустя всего 4 месяца после победы в Великой Отечественной войне, 14 сентября 1945-го, в глухой тайге в 100 км от Иркутска начали строить комбинат искусственного жидкого топлива, а для сотрудников - возводить рабочий поселок.

Сегодня АНХК - крупнейший в Восточной Сибири производитель нефтепродуктов и нефтехимии, а город продолжает расти и развиваться. В прошлом году предприятие отметило 75-летие, а нынче 70-летие празднует Ангарск.

Продукция востребована в стране и за рубежом

Ангарская нефтехимическая компания - основной поставщик нефтепродуктов для Приангарья и Восточной Сибири, - рассказал генеральный директор предприятия Константин Зеленский. - Высокооктановые бензины, дизельное топливо, битумы, нефтяной кокс и другая продукция поставляется в 47 регионов России и за рубеж, пользуясь большим спросом.

Что производится на предприятии, перечислять можно долго: это и нефтехимия (метанол, бутиловые спирты, амины, водород, ацетилен, кислород, азот и другие наименования), и больше 100 видов масел, в том числе те, что не имеют аналогов на российском рынке.

Продукция сибирского завода не раз отмечена во всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» золотыми и серебряными логотипами, а также удостоена высшей награды «Гордость Отечества» и спецпризов: «Лидер качества», «За успехи в импортозамещении» и «Инновация».

Но компания не останавливается на достигнутом. Так, в 2017 году Ангарская нефтехимическая компания начала производить новые дорожные марки битума, а в 2019-м совместно с нефтедобывающими предприятиями НК «Роснефть» - выпускать основу буровых растворов. Важно ,что при этом постоянно повышается экологичность производства.

- Планы на будущее серьезные: сейчас строятся новые объекты, которые позволят расширить ассортимент и выпускать больше экологически чистого топлива, а также создать более 400 дополнительных рабочих мест, - отметил гендиректор компании.

Всё для развития города

АНХК и сейчас обеспечивает работой тысячи горожан. Почти в каждой семье есть те, кто связал свою судьбу с предприятием. Условия труда достойные. Сотрудникам обеспечено качественное медобслуживание. Есть возможность пройти обучение, взять ипотеку по корпоративной программе, а ветеранам выплачивается корпоративная пенсия.

- Развитие территории напрямую зависит от таких крупных промышленных предприятий, как наше, и мы это понимаем, - подчеркнул Константин Зеленский. - Отмечу, что речь не только о трудоустройстве местных жителей. Компания в числе крупнейших налогоплательщиков региона. Одно их главных направлений нашей социальной работы - участие во всех значимых программах города. Так, наше предприятие поддерживает местные больницы и школы, детдома, спортивные и культурные центры. Для горожан открыты двери баз отдыха, детских лагерей и санатория АНХК.

СПРАВКА

В 2020 году АНХК стала дипломантом конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества. Награда присуждается за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, а также за достижение высоких результатов на всех уровнях управления организацией - от производства продукции до социальной сферы.

Только цифры

Более 260 видов продукции производится в АНХК, а поставляется она в 47 регионов России и за рубеж. Около 8 тыс. человек трудится в компании. 10,2 млн .тонн нефти в год - мощности нефтеперерабатывающих установок АНХК, глубина переработки - выше 82%. По этим показателям компания входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране.