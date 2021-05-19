Мишки в «Сосновом бору»: следы косолапого видели в садоводстве с таким названием под Ангарском

Следы медведя нашли в СНТ под Ангарском Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Отпечатки лап медведей обнаружили жители садоводства «Сосновый бор», что в 3 км от города нефтехимиков. «А я там вчера на велике гонял!», «Сегодня утром на объездной Ангарска медведь перебежал дорогу» - пишут комментаторы поста в соцсети, куда автор отправил видео, сделанное возле дач. Косолапый прошел недалеко от домов, это напугало местных жителей. Ну не так уж часто вблизи Ангарска появляется хозяин тайги!

- К нам не поступало сообщений о хищнике, - комментирует пресс-служба полиции Ангарска. – Один раз в прошлом году медведь вышел к людям, но совсем в другой части пригорода.

Наверное, потому, что никакой опасности проходящий мимо хищник не представлял. Ушел обратно в лес.

- Стало обычным делом в последнее время видеть видео с мишками в соцсетях, у каждого есть телефон с камерой. Но они всегда выходили к людям, особенно туда, где есть свалки, либо где оставляют остатки еды и мусор, - рассказывает охотовед, директор Сибирского охотничьего клуба Олег Соловьев. – Медведь такой зверь – ему постоянно надо есть.

В СНТ обычно косолапых отпугивают собаки, которых часто держат садоводы. Однако если на маршруте медведя есть тропа или дорога – он не испугается и перейдет ее. Но лучше в местах обитания мишек ходить компаниями, так вы меньше рискуете стать их жертвой. В лес захватите с собой фальшфейеры – сигнальное устройство, отпугивающее хищников.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ

1. Не паниковать, не убегать и не поворачиваться спиной.

2. Сделать шаг назад, не разворачиваясь.

3. Если медведь не двигается к вам, медленно продолжить отдаляться от него спиной вперед.