Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Иркутской области

Дождь, снег и порывистый ветер до 26 мая обещают синоптики в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-зимнему плохую погоду возле Байкала обсуждают пользователи соцсетей. Пока в Иркутске 20 мая шел дождь, в Слюдянском районе выпал снег и не таял, асфальт на Култукском тракте стал скользким и опасным.

- Снег с дождем начался в регионе вечером 20 мая, - рассказывает заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - И если в Иркутске ощутили только ухудшение погоды, то юг региона засыпало снегом. В Баяндаевском районе выпало 20 мм осадков, а в Слюдянском районе - 22мм. Снежный покров в горах Южного Прибайкалья увеличился на 10 сантиметров. Похолодание пришло в Приангарье с юга и распространится на весь регион, средняя температура до середины следующей недели будет +8 градусов, это на 2-4 градуса ниже нормы.

В Иркутске до 26 мая обещают дожди и не больше +16 градусов днем, ночью от +4. Не порадует погода и жителей Братска: первую половину недели будет дождливо, температура воздуха 21 мая днем +11 градусов, к 26 мая чуть потеплеет - до +16. В Слюдянском районе в это время тоже ожидают осадки и +9-+15 градусов тепла.

Придется одеваться потеплее и брать с собой зонт – до 26 мая по всей Иркутской области синоптики обещают порывистый ветер 15-17 м/с, дождь и мокрый снег.