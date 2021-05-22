Как иркутянам получить сертификат о вакцинации от COVID-19: все ответы на самые важные вопросы

Как иркутянам получить сертификат о вакцинации от COVID-19. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутская область находится на 13 месте из 85 субъектов по темпу вакцинации от COVID-19 в рейтинге Минздрава России. По последним данным, первым компонентом привито 241 тысяча человек. А это значит, что скоро защита от коронавируса будет у каждого десятого жителя региона. Пока что полностью завершили вакцинацию более 175 тысяч иркутян.

- Сегодня во всех прививочных пунктах региона вакцина от коронавируса есть в достаточном количестве, - отметил министр здравоохранения Яков Сандаков.

Медики отмечают, что интерес жителей региона к тому, чтобы сделать себе прививку, вырос. Он очень высок не только у пожилых людей, которые хотят защититься от очередного витка болезни, но и у людей молодых, мобильных и активных. Кто-то ищет работу, кто-то собирается в турпоездку. И тут сертификат о вакцинации становится не просто необходимым. Это конкурентное преимущество. А в соцсетях иркутяне жалуются – вакцину поставили, а сертификат не получили. Почему и как его оформить?

В резюме отмечают – переболел и «есть антитела»

В вакансиях требования по вакцинации не указывают, это нарушение закона, потому что вроде как «не про работу». Но зато сами кандидаты понимают – надо сообщать. И поэтому пишут – сделал прививку или «переболел, есть антитела». Чаще всего это делают медики, строители, рабочие и инженеры на производстве. Потому что понимают – этот вопрос все равно встанет, а тут у них «козырь в кармане».

- В последнее время упоминание COVID-19 стало чаще встречаться в опыте работы в резюме, причем, не только у врачей и медсестер, но и у операторов call-центров, охранников, специалистов по работе с персоналом, - отмечают в Head Hanter Сибирь. - Существует перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обязательной для работы, он совсем небольшой: к таким профессиям относятся прежде всего работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания.

Однако, отметим, что перечень, конечно, небольшой. Но людей в этих отраслях работает ну очень много.

Любопытно, что пандемия стала поводом для появления новых позиций в компаниях, например, в Иркутской области ищут «Специалиста по охране здоровья», в обязанности которого входит организация тестирования на COVID-19, отслеживание и интерпретация результатов, работа с поставщиками для закупки тестов и расходных материалов. А также контроль лечения и выздоровление, сотрудников, перенесших коронавирусную инфекцию.

А еще – хочется в отпуск

Поездка на отдых за рубеж стала практически невозможной еще в начале 2020 года, когда все границы закрылись из-за пандемии. Но тем больше желающих. И сейчас, когда некоторые из стран стали, наконец, открываться для туристов. Чтобы поехать туда, опять нужны не только свежие результаты ПЦР, но и прививка. Вернее, сертификат о вакцинации, переведенный на английский язык.

Так что желающими сделать укол стали все, кто намерен в ближайшем будущем все-таки побывать на курортах на теплых морях. А это мотив! Поэтому в трех торговых центрах, где работают мобильные пункты вакцинации, всегда много людей. Много их в вузах, где они недавно открылись.

КОНКРЕТНО

Как получить документ

1. Записывайтесь на прививку.

2. Сообщите медработнику на первом приеме, что нужен сертификат.

3. После первой вакцинации в личный кабинет на Госуслугах придет сообщение о необходимости вести дневник самоконтроля.

4. Переходите по ссылке, активируете дневник.

5. После второй вакцинации в личном кабинете на Госуслугах появится сертификат вакцинации.

6. На документе будет QR-код. Его можно сохранить или скачать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вы не можете получить сертификат через Госуслуги, если:

1. У вас нет кабинета на портале

В этом случае вам нужно завести личный кабинет на сайте или попросить внести данные в бумажный прививочный сертификат

2. Есть расхождения в персональных данных в Личном кабинете Гослуслуг и Федеральном реестре вакцинированных.

Сверьте и обновите данные в личном кабинете.

Что еще можно сделать

1. Убедитесь, что в вашем профиле на Госуслугах указаны верные данные паспорта, СНИЛС и полиса ОМС

2. Обратитесь в медицинское учреждение по месту получения прививки, чтобы исправить ошибку

3. Отправьте жалобу в Минздрав РФ через форму обратной связи с приложением фотографии бумажного сертификата.