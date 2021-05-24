Девочки-подростки из Забайкалья жестоко избили свою знакомую и сняли это на видео Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Шокирующее видео, которое, как оказалось было снято в Забайкалье, распространили по многим популярным телегамм-каналам нескольких регионов страны. На кадрах две девочки лет 14-15 жестоко избивают свою ровесницу, и охотно комментируют происходящее на камеру.

Итак, начинается трехминутный ролик. Который слабонервным лучше не смотреть, со сцены на кухне частного дома. Рядом с печкой на полу лежит девочка-подросток, которая защищает голову руками. Над ней еще одна девочка примерно такого же возраста, наносит ей удары кулаком и ногой. Через пару секунд школьнице все же удалось встать, но в тот же момент она получает размашистый удар рукой по лицу. Дальше-больше. Избивающая девочка вновь валит оппонентку на пол и под ее громкий визг, вырывает у нее клок волос. А затем демонстрирует его на камеру, которую держит ее подруга.

- За дело мы бьем эту девочку, - употребляя более крепкое выражение, комментирует оператор.

Под дальнейшие оплеухи подруги начинают требовать у пострадавшей деньги за якобы украденную ею цепочку, которая стоит 42 тысячи рублей. Заканчивается видео тем, что к школьнице, лицо которой стало синее от ударов, подошла еще более высокая «дама» в спортивном костюме, которая начала наносить ей удары в стиле бойцов ММА: коленом и ногами по голове. А в конце она схватила избитую за волосы и ударила головой об стол.

Посмотрели бойцовский ролик не только пользователи мессенджеров и соцсетей, но и полицейские со следователями, которые начали проверку. Выяснилось, что избиение произошло в одном из поселков Карымского района Забайкалья.

- Следователи устанавливают личности участниц конфликта, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Также выясняется их место жительства, учебы, и мотивы избиения.

Кроме этого, изучаются условия воспитания девочек. Состоят ли они на профилактическом учете, пока неизвестно.