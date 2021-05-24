Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 мая: COVID-19 в Приангарье переболели больше 67 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 24 мая. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 69 197. За сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 110 человек. Это минимальное число инфицированных за 24 часа с момента снижения темпов распространения COVID-19 во время второй волны.

Из этого числа 69 197 большинство зараженных справились с болезнью. На данный момент в регионе COVID-19 переболели уже 67 157 человек (+37 за последние сутки).

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 мая: в больницах Приангарья 1180 пациентов с COVID-19

Число госпитализированных за сутки увеличилось на 10 человек. Сегодня в ковидных госпиталях под постоянным наблюдением медиков находятся 1180 пациентов, 89 из них находятся в тяжелом состоянии.

Всего в Приангарье от COVID-19 сейчас лечат 5099 человек, но большинство из них – 3919 – переносят заболевание в легкой форме, врачи разрешили им лечиться амбулаторно, то есть дома.

К несчастью, смертельные исходы течения болезни пока не прекращаются. Сегодня стало известно о кончине еще 7 зараженных от новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2810 человек: причиной смерти 2534 из них стал коронавирус, еще 276 пациентов также имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые стали причиной их смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 24 мая.

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