Выпускайте бычка: спасатели из Иркутской области вытащили попавшее в беду животное со дна колодца Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очередной дневной выгул на местную полянку за свежевыросшей травкой, едва не закончился тяжелыми травмами для молодого бычка из города Усть-Кут Иркутской области. Медленной походкой, никуда не торопясь, бык шагал по траве, и каким-то образом не заметил открытый колодец, появившийся под копытами. Через секунду, животное оказалось, в глубокой яме, прикрытой бетонной плитой.

Бык провалился в колодец во время прогулки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прибежавший владелец бычка понял, что сам вытащить любимца он не сможет, хоть бык попал и не в бомболюк самолета, как корова из комедии «Особенности национальной охоты». Мужчина позвонил в городскую пожарно-спасательную службу. Спасателям пришлось привлекать технику.

- Подогнали кран, который разобрал бетонную конструкцию, - рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области. - После того, как удалось поднять верхнюю часть люка, пожарные обвязали бычка веревкой и вытащили на поверхность.

Чтобы спасти животное, пришлось вызывать технику. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Удивительно, но бык, провалившись в небольшое отверстие, даже не поранился об острые арматуры, которые торчали на дне колодца. Помычав в благодарность своим спасителям, животное также не спеша пошагало обратно в свою ограду.

Бычок даже не поранился в колодце.