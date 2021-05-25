Пожарный в Бурятии погиб, снимая со столба кошку. СК по Бурятии.

Нелепая смерть в поселке Заиграево в Бурятии. 22-летний пожарный рисковал жизнью и погиб, спасая кошку со столба... Дело было так. В сельскую "пожарку" позвонила местная жительница. Она и рассказала, что на столбе высоковольтной линии электропередач возле ее дома сидит несчастный кот, трясется от страха и жалобно мяучит. Понимает, видимо, что спускаться опасно - убьет. На спасение животного выехал выехал дежурный наряд.

Следователи выяснили, что перед спасательной операцией столб не обесточили. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- На месте сотрудники установили лестницу, после чего пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное, - рассказывают подробности ЧП в СУ СКР по Бурятии. - Поднявшийся по лестнице пожарный, задев провода линии электропередач, получил удар током и упал с высоты вниз.

Парень получил серьезные травмы, в больнице спасти его не смогли. Начальник местной пожарной части был на вызове вместе с ним. Почему, отправившись на спасение кошки, пожарные не побеспокоились об отключении электричества и не предупредили об этом энергетиков? Надеялись, что не заденут провода? Следствие на эти вопросы уже ответило.

Обвиняемый -тот самый начальник пожарной части. Дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" передано в суд.